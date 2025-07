Anna, ex Temptation: “Mi sono rivista in Sonia tradita da Simone. Alfred mi ha cercata mentre era con star di OnlyFans”

Anna Acciardi, ex protagonista di Temptation Island, ha commentato in un’intervista a Fanpage.it la nuova edizione del reality dei sentimenti. Si è rivista in Sonia Barrile, tradita dal fidanzato Simone. Ha paragonato quest’ultimo al suo ex, Alfred Ekhator, che fino a poco fa l’ha cercata nonostante la nuova relazione con Marta Capuozzo, star di OnlyFans.

Anna Acciardi ha definitivamente archiviato la relazione con Alfred Ekhator, ex fidanzato con il quale ha partecipato a Temptation Island lo scorso anno. Lui la tradì nel villaggio dei sentimenti con la tentatrice Sofia Costantini e da allora non lo ha mai più perdonato. Recentemente lo ha bloccato sui social dopo che lui ha provato a cercarla, nonostante la nuova relazione con Marta Capuozzo, star di Only Fans. Anna Acciardi, 28 anni di Perugia, in un'intervista a Fanpage.it ha parlato della sua vita oggi e commentato la nuova edizione del reality dei sentimenti: ha rivelato di essersi rivista in Sonia Barrile, vittima di un tradimento del fidanzato Simone Margagliotti.

C'è una storia, nell'edizione in corso di Temptation Island, che ti ha colpito particolarmente?

La storia di Sarah e Valerio mi ha appassionato, sembrano più veri. Lui sta facendo un bel percorso.

Molti utenti social fanno il tifo per la tentatrice Ary. In molti vorrebbero che Valerio lasciasse Sarah per la single. Sei d’accordo?

Io non faccio ma il tifo per le tentatrici (ride, ndr). Vista anche la mia esperienza, non faccio mai il tifo per loro perché, a prescindere, è doloroso vedere certe cose nei video. Non faccio il tifo per lei, però mi piacciono insieme. Sta nascendo qualcosa tra loro, e Sarah non mi piace. Non si è sempre comportata bene con Valerio.

Cosa pensi, invece, di Rosario Guglielmi? Al momento è la star dell’edizione per il suo temperamento e per le sue riflessioni sui suoi sentimenti.

A me piace molto, è bello vedere un ragazzo esprimersi così. Mi chiedo come mai un ragazzo con cui puoi parlare, discutere, si sia ritrovato lì. La sua capacità di esprimersi mi piace, e vedo entrambi innamorati. Tra loro c'è un problema di incomprensioni, non di amore.

Dopo il falò di Simone e Sonia, hai scritto su Instagram "Simone, ne conosco un altro come te". Ti riferivi al tuo ex, immagino.

Simone e Sonia, Temptation Island 2025

Sì. Quando ha detto alla fidanzata che era quasi necessario che la tradisse, mi sono rivista molto. Mi sono rivista in Sonia. Lei è stata stupenda, non è caduta davanti alle manipolazioni di Simone.

Come stai oggi, dopo la delusione da Alfred Ekhator?

Sto bene. Ho avuto bisogno di tempo per elaborare tutto quello che mi ha fatto. Dopo quello che abbiamo vissuto insieme, non volevo che rimanesse con me per forza, ma speravo avesse più tatto. Non ho digerito il modo in cui si è comportato, non pensavo di meritarlo. Dopo ho avuto difficoltà anche a guardarlo negli occhi, a dargli un abbraccio. Vedevo lui e rivedevo le immagini che mi facevano vedere nel pinnettu. Mi sentivo anestetizzata, e anche in colpa perché ho pensato "Per due anni sono riuscita a superare tante cose e ora perché non ci riesco più?". Non siamo mai più tornati insieme, da parte mia non c'è mai stata la volontà.

Da parte sua, invece, sì?

Sì, troppe volte ci ha provato, fin quando l'ho bloccato. L'ho fatto non perché sono immatura, ma perché gli ho parlato tanto, ma il mio discorso non l'ha mai capito. Gli dicevo che non volevo tornare insieme a lui, ma insisteva. L'unico modo che avevo per allontanarlo, per tutelarmi e per guarire, era bloccarlo. Anche perché lui era già fidanzato con un'altra.

Alfred Ekhator

Ti cercava mentre era già fidanzato con Marta Capuozzo?

Sì, mi chiamava. Non aveva più il coraggio di dirmi "Torniamo insieme", ma mi chiedeva "Che fai?" o "Come stai?", mi chiedeva dei miei genitori. Era andato avanti, aveva un'altra relazione, per me era una presa in giro. Non so se lei era a conoscenza (delle sue chiamate, ndr), ma per me era fastidioso, sentirci non era necessario. Non avevano senso quelle telefonate perché tra noi non può esserci più un rapporto civile.

A quando risalgono le ultime telefonate prima che lo bloccassi?

Era il periodo delle festività pasquali. Il 20 aprile abbiamo litigato animatamente, ma dopo continuò a telefonarmi. Verso fine aprile l'ho bloccato.

La storia con Marta Capuozzo l'ha resa pubblica solo poche settimane fa, con una foto su Instagram. Cosa hai provato?

Stavano insieme già da un po' di tempo. Ho reagito con indifferenza, perché già lo sapevo. Avevamo già parlato di questa ragazza, dissi anche a lui cosa pensavo.

Cioè?

In una diretta live, su Tik Tok, feci un commento ironico dicendo "Quasi quasi preferivo Sonia a lei". Ma è stata una frase leggera, non volevo offendere lei. Non la conosco, e se a lui sta bene la vita che fa, va bene così. È lui che deve starci insieme. Che abbia una farmacia o un canale Only Fans, a me non interessa. Se lui è contento e se la rispetta, sono felice per loro.

Georgette Polizzi ha commentato le coppie dell'attuale edizione definendole "costruite". Credi che alcuni protagonisti siano entrati nel villaggio con un copione già scritto?

Avendo fatto Temptation Island, alcuni mi sembrano falsi. Le ragazze hanno il pianto facile. So che lì vivi in una tempesta di emozioni, però a volte piangono per nulla. I ragazzi, invece, hanno incapacità a gestire la rabbia. Se la fidanzata dice un "Grazie" al tentatore, loro devastano il villaggio. Esagerati. Credo che le loro reazioni siano costruite, studiate. Sembra che vogliano imitare le reazioni degli anni precedenti. Credo, però, alle loro storie, alle loro problematiche.

Alcuni ex di Temptation Island hanno criticato i meccanismi del programma. Durante la tua esperienza, hai avvertito anomalie nel "dietro le quinte" del programma?

Io ammiro tanto il lavoro di ognuno. C'è tanto supporto, tanto ascolto dietro le quinte del programma. Curano ogni cosa nei minimi dettagli. Non so perché alcune persone hanno parlato di anomalie. Io ho vissuto un'esperienza pesante, ero bersagliata, e la redazione ha avuto delicatezza e disponibilità nell'ascolto. Era tutto autentico.

Alcune dinamiche non erano guidate, quindi.

Rispetto alla mia esperienza, no. Il bacio a Sofia lo ha dato Alfred, nessuno l'ha spinto. Non ha fatto nulla di diverso rispetto a quando non c'erano le telecamere. Il mio ex è fatto così, non è venuta Maria De Filippi a dire "Alfred, devi fare questo". Non sono d'accordo con quello che hanno detto contro il programma. Io devo ringraziarlo, invece, perché grazie al percorso ho acquisito più consapevolezza. Mi ritengo fortunata.

Com’è, invece, il rapporto con i single quando le telecamere si spengono?

Con i ragazzi è bellissimo. Tra le fidanzate e i single si instaura un rapporto d'amicizia. Tra fidanzati e le tentatrici, invece, si crea un legame più fisico. Nel villaggio, con i tentatori, si era creata una famiglia. Oggi ho un bel rapporto con Yousif Elshafie, gli voglio bene.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, come è cambiato il tuo rapporto con l’amore e con la tua immagine pubblica?

Riguardo l'amore, non è cambiato nulla. Nonostante tutto, ci credo ancora. Sogno un amore come nelle favole. Riguardo l'immagine pubblica, mi dispiace non essere capita. Dico che non voglio più tornare con Alfred, ma alcuni utenti credono ai gossip falsi che circolano. Spesso vengo criticata, ma non so perché. Sono una persona trasparente, mi dispiace non arrivare alle persone. Sono fiera di quello che ho fatto, ma non vengo apprezzata.