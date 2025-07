Georgette Polizzi su Temptation Island: “Oggi le coppie che partecipano sono costruite, noi eravamo più genuini”

Georgette Polizzi torna a parlare del suo percorso a Temptation Island 2016 in un’intervista. L’influencer e stilista definisce “costruite” le coppie che partecipano oggi al programma di Filippo Bisciglia: “Oggi ho la sensazione che si abbiano delle aspettative diverse, non sono naturali”.

Georgette Polizzi torna a parlare del suo percorso a Temptation Island 2016 in un'intervista. L'influencer e stilista definisce "costruite" le coppie che partecipano oggi al programma di Filippo Bisciglia: "Oggi ho la sensazione che chi partecipa lo fa proprio avendo delle aspettative diverse. Le coppie non sono naturali ma costruite".

Le parole di Georgette Polizzi su Temptation Island

Nel 2016, Georgette Polizzi aveva partecipato a Temptation Island in coppia con Davide Tresse, che oggi è suo marito e padre di sua figlia Luce. In un'intervista a Superguida Tv, la stilista mette a confronto le edizioni attuali con quelle passate: "Noi abbiamo fatto questa esperienza con ingenuità, all’inizio non capivamo bene. Mi ricordo ancora che quando sono uscita dal programma, un giorno mentre ero a fare la spesa si è bloccato il centro commerciale. Non avevamo aspettative mentre oggi ho la sensazione che chi partecipa lo fa proprio avendo delle aspettative diverse. Le coppie non sono naturali ma costruite", le parole.

E su Filippo Bisciglia: "Filippo ha un ruolo molto importante, lui partecipa attivamente anche dietro le quinte. E’ diventato con il tempo il Cupido di Temptation. Riesce ad essere rassicurante, è il programma giusto per lui".

"A Temptation una caduta rovinosa"

In una recente intervista a Fanpage, Polizzi aveva confessato di ritenere l'esperienza a Temptation Island come una bella esperienza, ma che non ripeterebbe anche a causa dei numerosi commenti negativi ricevuti dopo il programma: