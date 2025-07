Perla Vatiero sul percorso a Temptation Island con Mirko Brunetti: “Niente di finto, nessuno ci diceva cosa fare”

Nel corso di una diretta Instagram, Perla Vatiero torna a parlare del suo percorso a Temptation Island 2023, al quale partecipò insieme al suo ex Mirko Brunetti. Nell'ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, la campana aveva dichiarato che gli autori evitassero di riferire momenti di debolezza dei rispettivi partner. Ma ora fa chiarezza: "È normale, altrimenti andrebbero contro il nostro percorso".

Cosa aveva detto Perla Vatiero su Temptation Island 2023

Intervenuta nell'episodio di Falsissimo dal titolo "Falsissimo Island pt.1", pubblicato il 21 luglio da Fabrizio Corona su YouTube, Vatiero aveva fatto alcune dichiarazioni sugli autori del programma: "Una cosa scontata è che loro non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire al tuo fidanzato non frega niente. Quindi in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo". Parole che hanno suscitato non poche critiche nei suoi confronti, motivo per cui ha deciso di tornare sull'argomento in una diretta Instagram.

"Tutto vero a Temptation, percorso vissuto in sicnerità"

L'obiettivo dell'influencer è stato quello di contestualizzare la telefonata montata nel video da Fabrizio Corona, nella quale poteva sembrare che volesse in qualche modo mettere in discussione la veridicità del programma. "Mi sono state fatte alcune domande in merito ai programmi e io ho risposto", ha esordito. Il suo percorso, sostiene l'ex del GF, è stato del tutto veritiero: