Tutte pazze per Rosario di Temptation Island: il fidanzato di Lucia è il protagonista evoluto di questa edizione

Per secoli scrittori, registi e poeti si sono chiesti a cosa pensano le donne. Ora sono le donne a chiedersi cos’hanno nella testa gli uomini. Impossibile non porsi questo interrogativo davanti a Temptation Island, ormai seduta di involontaria psicanalisi collettiva. Mentre nel villaggio delle fidanzate, le ragazze sembrano coalizzate e intenzionate a vivere fino in fondo il loro “viaggio nei sentimenti”, lo stesso non si può dire dei loro ragazzi, dilaniati da dubbi e gelosie.

“Non capisco niente” dice Rosario, uno dei concorrenti del programma davanti alle immagini della sua fidanzata Lucia con il tentatore Andrea. Per non parlare di Antonio, ferito nell’onore dalla proposta del single Francesco di portare la fidanzata Valentina in tribuna Posillipo a vedere il Napoli. Valerio invece, dopo aver saputo che la sua fidanzata Sarah ha preso numerosi caffè con alcuni sconosciuti, pare aver iniziato una storia con la tentatrice Ary che sembra ricambiare.

“Chissà perché Sonia ha chiesto di vedermi”, si chiede Simone dopo averla tradita con la single Rebecca. Quando Simone viene convocato i ragazzi fanno capannello attorno a lui che si domanda perché Sonia ha chiesto il falò di confronto anticipato. “L’avrà fatto dopo aver sentito quello che hai detto” dice Rosario riferendosi al momento in cui Simone ha dichiarato davanti alle telecamere che Sonia era la donna della sua vita ma solo dopo aver limonato con la tentatrice Rebecca. “Chi ti conosce da 13 anni conosce la tua vera natura”, continua Rosario in un momento di grande cameratismo tra i ragazzi del villaggio. E infatti Sonia, che lo conosce fin troppo bene, decide di porre fine alla loro relazione davanti a Simone che non si era preparato nemmeno un’exit strategy dopo averla tradita.

Ed è proprio Rosario a essere finito nel mirino del web, questa volta per una buona ragione. I suoi modi gentili e la sua capacità di introspezione, abbinati a un fisico scultoreo e a un volto che buca lo schermo (impressionante la somiglianza con l’attore Theo James), a differenza dei suoi colleghi Rosario sta conquistando il pubblico di Temptation Island.

Ricordate quando Alessio diceva di voler essere la guida degli altri ragazzi del villaggio in ragione della sua età? Bene, quel ruolo appartiene di fatto a Rosario, che si prodiga in un mare di consigli nei confronti dei suoi compagni. È stata la sua fidanzata Lucia a voler partecipare al programma perché lui non vuole andare a vivere a Milano con lei. A frenare Rosario è stata la brusca fine di una convivenza precedente come ha spiegato lui stesso davanti al falò a Filippo Bisciglia: “Io abito a Milano da un anno per cercare un mio ambiente e ricominciare piano piano. Nei prime cinque mesi lei accettava di fare avanti e indietro, dopo non mi sono più ritrovato una ragazza solare e leggera, ma tutto il contrario", a questo punto del racconto Rosario si è commosso. Avete letto bene: non ha dato di matto, non ha cercato scuse, non ha dato la colpa alle cavallette, anzi: "Capisco che fa tanti sacrifici per venirmi incontro e vorrei riuscire a farle capire che anche per me è un sacrificio. Le ho chiesto tempo. L’amore c’è. Le ho chiesto di aspettare ma anche di non fare subito le valigie perché in passato mi sono trovato in situazioni dove, davvero, non sapevo più dove andare”.

Non è chiaro se a colpire il cuore del pubblico siano state le parole di Rosario o la sua capacità di azzeccare la consecutio temporum, sta di fatto che di puntata in puntata il ragazzo ha conquistato il cuore di molte persone ambosessi. Certo, starete pensando, facile fare bella figura tra gente che che da in escandescenza per la tribuna Posillipo e il terrapiattista fedifrago, ma da queste parti tendiamo a non dare nulla per scontato.

Nonostante anche lui in passato abbia dato in escandescenza, Rosario sta piano piano capendo le ragioni dello scontento della sua fidanzata Lucia, che si è avvicinata al single Andrea anche per ritrovare quella leggerezza che in questo momento manca nel loro rapporto. C’è del buono in questo viaggio nei sentimenti? Staremo a vedere. Ma qualcosa ci dice che se le cose tra lui e Lucia dovessero andare male, a settembre rivedremo Rosario sul trono di Uomini & Donne ed è facile prevedere che per lui ci sarà la fila.