Anna Adamo: “La fascia di Miss Coraggio a Miss Italia non è inclusiva, anzi sottolinea la diversità” Avvocato, femminista e appassionata di politica, Anna Adamo non ha lasciato che la sua disabilità diventasse un limite. Secondo lei, Miss Italia non sta andando nella direzione giusta per abbattere gli stereotipi sui disabili: “La fascia di Miss Coraggio mettere in risalto la diversità di queste ragazze”.

A cura di Sara Leombruno

Pochi giorni fa una ragazza autistica di 19 anni, Jennifer Cavalletti, è stata proclamata Miss coraggio 2023 dalla patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Il riconoscimento è stato voluto dagli organizzatori del concorso per riconoscere un merito alle giovani donne che, nonostante le difficoltà, hanno hanno saputo dare valore alla loro vita. Ma il titolo, che nel 2017 fu assegnato anche a Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, non è stato apprezzato da tutti. Secondo Anna Adamo, una ragazza di 27 anni affetta da tetraparesi spastica, una forma di paralisi che coinvolge contemporaneamente la muscolatura volontaria di tutti e quattro gli arti, è "tutt'altro che inclusivo e non fa altro che sottolineare le diversità". Nei giorni scorsi, durante il programma Tv "Affari Tuoi", la fascia era stata consegnata anche a Ilenia Garofalo, 24enne di Grosseto, viva per miracolo dopo essere stata investita da un'auto.

La critica a Miss Italia

Avvocato, femminista e appassionata di politica, Adamo non ha permesso che la disabilità diventasse un limite per lei. Trova un controsenso il fatto che un concorso dominato dall'idea di perfezione estetica come Miss Italia premi ragazze non per la loro bellezza, ma per la loro diversità, mettendone in risalto la differenza con le altre concorrenti: "La fascia di Miss Coraggio è inadeguata – ha detto in un'intervista a Vanity Fair – perché non fa altro che mettere in risalto la diversità di queste ragazze. Che, in realtà, sono davvero belle e dovrebbero partecipare al concorso per la bellezza, e non per il coraggio che hanno avuto nell'accettare una disabilità o nell'essere riuscite a emanciparsi da un ex pericoloso. Tutto questo, con il coraggio, ha ben poco a che fare. Spesso si accetta una disabilità o ci si libera di un fidanzato violento perché non si ha altra scelta".

La disabilità nei concorsi di bellezza

Il concorso di Miss Italia, così come tanti altri concorsi di bellezza in Italia, non è vietato alle ragazze disabili. La disabilità, però, comprende decine di tipi diversi di limitazioni: cognitive, fisiche, motorie. Come spiegato da Adamo, "la partecipazione è preclusa solo a ragazze con alcune disabilità, ossia quelle che pur deambulando, non lo fanno correttamente e non possono indossare scarpe con il tacco, e a chi è in sedia a rotelle. Sono, invece, ammesse ragazze con altri tipi di disabilità, ad esempio coloro che indossano protesi alla gamba o agli arti superiori, perché deambulano correttamente, rispecchiano comunque quei canoni di perfezione richiesti dai concorsi di bellezza e possono indossare i tacchi, o ragazze che hanno le cosiddette disabilità invisibili, come l'autismo".

Anna Adamo, avvocato e attivista, durante un intervento alla Camera dei Deputati

Secondo l'avvocato, se proprio avesse voluto dar vita ad un gesto di inclusione, Patrizia Mirigliani avrebbe dovuto permettere di partecipare al concorso a ragazze con qualunque tipo di disabilità, "o che si sono distinte per qualunque altro motivo nel corso della vita", aggiunge. Proprio per questo, Adamo non ha mai pensato di partecipare a un concorso di bellezza: