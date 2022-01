Valeria Marini: “Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma, ho pensato come farlo” Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin insieme a Giacomo Urtis, Valeria Marini torna a parlare della sua vita sentimentale e del desiderio di diventare mamma, come aveva già raccontato nella casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Elisabetta Murina

Reduci dalla loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Giacomo Urtis, anche questa volta insieme come "coppia stellare", si raccontano nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. La showgirl torna a parlare, come già aveva fatto all'interno del reality, della sua vita sentimentale difficile e del desiderio mai messo da parte di diventare un giorno mamma.

Il sogno nel cassetto di Valeria Marini

Come ha raccontato al GF Vip, Valeria Marini crede nel vero amore, nonostante le delusioni subite nel corso degli anni, fin da quando era adolescente. E insieme alla speranza di trovare un giorno la persona giusta al suo fianco, c'è anche il desiderio di diventare mamma, che non ha mai abbandonato, come racconta a Verissimo: "Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma perché essere genitori è la cosa più bella del mondo". Silvia Toffanin sottolinea che spesso la showgirl gliene ha parlato e Valeria infatti aggiunge: "Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che ci riesca. Non l'ho mai abbandonato il desiderio, perché i figli sono il futuro, con qualsiasi mezzo".

Giacomo Urtis, al suo fianco, sdrammatizza: "Facciamolo insieme un figlio a questo punto". Ma la showgirl ed ex gieffina confessa di aver pensato a un modo concreto per diventare mamma, anche se non ha voluto rivelare altro a Silvia Toffanin: "Ci ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo".

Il passato sentimentale di Valeria Marini

Gli ultimi due anni per Valeria Marini sono stati complicati, sia sul piano sentimentale che su quello personale:

Non sono stati facili per nessuno e nemmeno per me. Nel mio caso la situazione si è aggravata per una serie di cose personali. Ma la forza sta dentro di noi, lì trovi la forza per reagire. Dobbiamo sempre sorridere.

In passato, la showgirl ha subito numerose delusioni d'amore, fin da quando era solo adolescente. Ma ad oggi non si dà per vinta e crede che l'amore "può arrivare da un momento all'atro".