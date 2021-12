Tutti i fidanzati di Eva Grimaldi prima del coming out, da Gabriel Garko a Imma Battaglia Eva Grimaldi è pronta ad entrare al Grande Fratello Vip 6 come nuova concorrente. L’attrice è stata spesso al centro delle cronache rosa per le sue storie d’amore: da Gabriel Garko a Fabrizio Amoruso, fino alle nozze con Imma Battaglia.

A cura di Ilaria Costabile

Eva Grimaldi è una delle prossime concorrenti a mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip, pronta ad affrontare una nuova esperienza e a mettersi in gioco come è accaduto anche in altri reality a cui ha preso parte nella sua carriera. L'attrice, il cui nome vero è Milva Perinoni, è stata spesse volte al centro del gossip per la sua vita privata e non sono mancati anche nomi noti tra i suoi fidanzati. La storia più lunga è stata quella con Gabriel Garko, prima del suo definitivo coming out e del matrimonio con Imma Battaglia.

La storia creata a tavolino con Gabriel Garko

La storia d'amore con Gabriel Garko è stata sul finire degli Anni Novanta tra le più chiacchierate dalle cronache rosa. I due sono stati insieme dal 1997 al 2001, ma come hanno poi rivelato in seguito, quando l'attore ha dichiarato la sua omosessualità al Grande Fratello Vip, la loro è stata una relazione creata a tavolino. In un'intervista al settimanale Chi, infatti, l'attrice ha dichiarato che a prescindere dal legame fittizio, tra loro c'è sempre stato un profondo affetto e hanno anche vissuto insieme per otto anni:

La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio.

Il matrimonio finito con Fabrizio Ambroso

Dopo la relazione con Gabriel Garko, quindi, Eva Grimaldi incontra l'imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, con il quale nel 2006 si sposa dopo soli sei mesi di fidanzamento. I due si separano nel 2010 per scelta di lui, tanto che l'attrice ha più volte rivelato che per lei non è stato facile accettare la fine di questa storia che, infatti, l'avrebbe portata alla deriva cadendo in un profondo alcolismo: "Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky". Fortunatamente è riuscita a venirne fuori, ma nelle interviste rilasciate in quegli anni emergeva la sua sofferenza per la fine di questa storia. Nel 2013, poi, c'è stato il divorzio e l'imprenditore si è completamente ritirato a vita privata.

Il coming out e il matrimonio con Imma Battaglia

Attualmente Eva Grimaldi è sposata con Imma Battaglia, la nota attivista napoletana alla quale è legata dal 2010, ma la sua relazione è stata resa nota nel 2017, quando all'Isola dei Famosi decise di fare coming out. Le due si sono unite in matrimonio il 19 maggio 2019, realizzando una cerimonia nei minimi dettagli per celebrare il loro amore, seguito anche dalle telecamere su Real Time. In un'intervista, dopo aver annunciato il loro matrimonio l'attrice aveva dichiarato: "Sono sempre stata eterosessuale e a 50 anni sono diventata lesbica. Anzi, mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale. Se non avessi incontrato lei, non sarebbe successo. Non potrei mai innamorarmi di un’altra donna".