video suggerito

Tommaso Zorzi sul rapporto con Aurora Ramazzotti: “Ho rispetto, non posso dire lo stesso per la controparte” Le voci sulla fine dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti vanno ormai avanti da mesi. Su Instagram, l’ex del GF Vip ha spiegato perché non ha mai dato spiegazioni al riguardo: “Rispetto i miei rapporti presenti e passati”. Poi la frecciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il distacco tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sembra ormai essere evidente da mesi ma, almeno fino ad ora, non c'era mai stata una conferma da parte dei diretti interessati. Nelle ultime ore, però, l'ex del Grande Fratello Vip si è concesso un momento per rispondere ad alcune domande dei followers su Instagram. Una di queste ha riguardato proprio il rapporto con l'influencer. "Aurora ti ha lanciato frecciatine per mesi, sia qui che su Tik Tok e non hai mai risposto, perché?". Ecco la risposta dell'opinionista e conduttore.

L'allontanamento tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

Tutto è iniziato qualche mese fa, quando ospite di Fanpage.it, Aurora Ramazzotti aveva lasciato intendere di non essere in ottimi rapporti con l'ex amico. L'influencer è stata sottoposta al questionario di Google in cui ha risposto alle domande più cercate sul motore di ricerca. Tra queste, anche la domanda sull'amicizia con Tommaso Zorzi. "Si può avere l’aiuto del pubblico?", aveva chiesto ironicamente, per poi lanciare la cartellina con la domanda dietro di sè. Un gesto che aveva velatamente confermato il loro allontanamento.

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi insieme a un evento nel 2015

I motivi non sono ancora chiari, ma poco dopo la fine della sua gravidanza, dalla quale è nato il piccolo Cesare, Aurora parlò sui social delle cose che aveva imparato da quando era diventata madre. Una di queste era il fatto di accettare il rischio di poter perdere alcune amicizie: "Ci sta che alcune persone non riescano ad adattarsi al tuo nuovo stile di vita da genitore, ci sta pretendere che siano gli altri a venire da te, visto il tuo grande cambiamento, però sappiamo benissimo che ognuno ha la sua vita e non è detto che si adattino”.

La risposta di Zorzi su Instagram

Un rapporto, dunque, sempre più freddo quello tra i due. Come confermato dalla risposta di Tommaso Zorzi alla domanda di un'utente su Instagram, che gli aveva chiesto perché non avesse mai risposto alle frecciate della conduttrice e speaker radiofonica. "Perché ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l'ho mai fatto, nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti".

La storia caricata su Instagram da Tommaso Zorzi