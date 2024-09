video suggerito

Gaffe social per Soleil Sorge, si fa una domanda da sola e poi ribatte: "Lo fanno le influencer che amate tanto" Soleil Sorge al centro delle critiche sui social per aver risposto, nelle Instagram stories, ad una domanda che si era posta da sola. L'ex GF ha precisato: "L'ho fatto per aiutarvi, avevo perso la domanda e quindi l'ho riscritta". Poi la frecciata alle colleghe influencer: "Molte dicono di avere domande ma non le ricevono"

A cura di Sara Leombruno

Soleil Sorge al centro della bufera social. L'ex gieffina è stata accusata di essersi comportata in modo scorretto rispondendo su Instagram a una domanda che si era posta da sola. Gesto che, secondo alcuni follower, dimostrerebbe la sua mancanza di trasparenza. Tutto nasce da alcune stories caricate dall'influencer nelle quali rispondeva alle domande degli utenti. Una pratica molto diffusa dalle varie content creator, se non fosse che Sorge ha poi postato un video in cui scrollava tutte le domande ricevute, nelle quali cui compariva una che si era posta lei stessa. La domanda era in relazione ad alcuni occhiali che indossava: "L'ho fatto per aiutarvi – ha ribattuto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne – l'avevo persa e quindi ho deciso di riscrivermela da sola".

La risposta di Soleil Sorge ai commenti ironici

Dopo i numerosi commenti ironici ricevuti in direct, Soleil ha deciso di difendersi pubblicando una story in cui spiega che si è trattato di un equivoco. "Nasce tutto dal fatto che ho pubblicato un box domande. Tra le 30mila domande che mi avete fatto ce n’era qualcuna sugli occhiali e ho voluto condividerla con voi ma non la trovavo più e l’ho riscritta e pubblicata, sperando di aiutarvi. Ingenuamente, proprio perché non ho niente da nascondere, ho anche pubblicato tutte le domande che mi avete fatto. Come per dire che vi avrei risposto in un altro box, come faccio di solito”, ha detto l'ex GF.

La frecciata alle colleghe influencer

Una volta spiegato il fraintendimento, Sorge ha poi rilanciato la polemica riferendosi ad alcune colleghe ingluencer che, a detta sua, userebbero spesso l'escamotage di farsi domande da sole per parlare di temi a loro convenienti. Comportamento dal quale – precisa – lei è del tutto estranea: "Si vede però che ci sono influencer, quelle che vi piacciono tanto e che seguite con affetto, che inventano queste cose. Loro dicono di ricevere domande quando non le ricevono, dicono di aver avuto richieste quando non le hanno avute, ma io no”.

Gli scontri di Soleil Sorge con le ex di Uomini e Donne

Non è la prima volta che Soleil va allo scontro con le altre influencer. In particolare, in passato più volte è stata protagonista di alcuni botta e risposta sui social con alcune ex troniste e corteggiatrici di Uomini e Donne, programma che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Tra queste Sophie Codegoni, che Soleil accusò di poco coraggiosa nella scelta del look nella casa del Grande Fratello , e Sonia Lorenzini. Su quest'ultima, infatti, circolavano voci su un presunto flirt con l'attore Giacomo Giorgio, Ciro in "Mare Fuori". Voci prontamente smentite da Solei: "Io ho sentito invece che Sonia sta con un famoso attore di Mare Fuori, peccato che lui sia anche mio amico e che le storie non coincidano", disse. A quel punto, Lorenzini rispose invitandola ad approfondire la questione. "Non mi piace entrare troppo nelle dinamiche di gossip, volevo buttarla lì per ridere – ribatté Soleil, sottolineando di non voler litigare – l'eleganza della persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore".