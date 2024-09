video suggerito

Chiara Ferragni dice no a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci spiega i motivi del rifiuto Chiara Ferragni non parteciperà a Ballando con le Stelle. A confermarlo è la conduttrice Milly Carlucci, che ha spiegato anche il perché del rifiuto. L’imprenditrice ultimamente è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, dal Pandoro Gate fino al dissing tra Fedez e Tony Effe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Qualche settimana fa, Milly Carlucci aveva presentato i personaggi che scenderanno in pista per regalare intrattenimento ai telespettatori di Ballando con le Stelle, rivelando anche alcune novità sul programma. Tra queste, una riguardava Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che avrebbe potuto vestire i panni di "ballerina per una notte". La sua partecipazione sarebbe stata interessante soprattutto in virtù della presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli, che fu la prima a porre l'attenzione sulle incongruenze sul modo di fare beneficenza di Ferragni, dando vita al Pandoro Gate. Ora, però, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Carlucci ha confermato che l'influencer non parteciperà al programma, spiegandone anche i motivi.

Perché Chiara Ferragni non parteciperà a Ballando con le Stelle

"Le nostre concorrenti vi stupiranno perché non sono per niente scontate – aveva spiegato Carlucci – Non siamo mai arrivati a concludere per Chiara Ferragni, chissà che non ci sia un'apertura per lei quest'anno". L'influencer, infatti, è un obiettivo della produzione già da diversi anni, ma anche stavolta la risposta è stata un due di picche: "No, purtroppo no. Chiara non se la sente" ha ammesso al settimanale. Nessun riferimento ai motivi specifici del rifiuto, ma non è da escludere che possano essere riconducibili alle vicende che l'hanno coinvolta in prima persona del corso dell'ultimo anno: dal Pandoro Gate, alla separazione da Fedez al dissing tra Tony Effe e il suo ex marito, in cui è stata coinvolta di recente. Saranno tredici, dunque, i concorrenti ufficiali del programma e da Federica Nargi, a Federica Pellegrini fino a Sonia Bruganelli, quest'edizione dovrebbe comunque riservare l'intrattenimento sperato.

Il momento difficile di Ferragni tra dissing e il rapporto con Fedez

Non è un segreto il fatto che l'imprenditrice digitale da quasi 30 milioni di followers su Instagram non stia passando uno dei momenti più belli della sua vita. Come anticipato, tutto cominciò lo scorso febbraio, quando fu indagata per truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco ma anche per quelle delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. Dopo mesi, poi, la notizia della separazione dal marito Fedez, con il quale ha due figli piccoli, Leone e Vittoria. I due erano legati sentimentalmente da ottobre del 2016. Ultimamente, l'influencer aveva parlato del suo brutto momento al matrimonio della migliore amica Verona Ferraro, dicendo: "Eravamo a Rapallo, la notte prima aveva piovuto e sopra di noi c'erano solo nuvole grigie. Tranne un raggio di luce che magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo, che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata durante tutto quel periodo brutto".

Ferragni non sapeva che da lì a poco sarebbe rimasta coinvolta nell'esima tempesta mediatica, stavolta a causa del dissing tra il suo ormai ex marito e il rapper Tony Effe. L'influencer è stata citata in primo luogo dall'ex della Dark Polo Gang, che su di lei aveva detto: "Chiara dice che mi adora, che non vedeva l'ora". Diffondendo poi anche un audio della donna in cui accusava Fedez di aver cercato di comprare degli streaming lo scorso febbraio. Da lì la risposta dell'ex marito in un nuovo brano: "Mi dispiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che abbia fatto beneficenza". A quel punto, Ferragni ha postato una storia in cui ha chiesto di essere tenuta fuori dalla discussione: "Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più".

La story di Chiara Ferragni sul dissing tra Fedez e Tony Effe