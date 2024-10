video suggerito

Tensioni e confessioni a luci rosse tra Tommaso e Mariavittoria: "Non trom*o da un mese" Il comportamento di Tommaso non è piaciuto a Mariavittoria e al pubblico: "Non trom*o da un mese e non penso ad altro". Lei replica: "Modera le parole, non è bello da sentirsi dire a una donna". I fan si dividono.

L'ultima settimana al Grande Fratello è stata caratterizzata da scontri e momenti particolarmente intensi tra Tommaso e Mariavittoria. Dopo un bacio appassionato, la situazione è rapidamente degenerata. Mariavittoria, infastidita dagli atteggiamenti successivi di Tommaso, si è infuriata quando lui ha iniziato a vantarsi in modo volgare di alcuni dettagli intimi della loro relazione. Le sue confessioni a "luci rosse" hanno fatto alzare un polverone dentro e fuori dalla casa.

Il confessionale di Tommaso

Il comportamento di Tommaso è sotto la lente d'ingrandimento: il pubblico ha espresso infatti indignazione per il suo linguaggio esplicito e per le continue battute allusive che hanno fatto perdere la pazienza a Maria Vittoria. La ragazza, che inizialmente sembrava intrigata, si è poi mostrata risoluta nel far capire a Tommaso i suoi limiti, esprimendo in più occasioni la propria frustrazione. Nel confessionale, infatti, Tommaso ha detto:

Ho detto a Mavi che per me è più una cosa fisica. Ho 24 anni e ho bisogno di questo. Lei vuole una cosa seria, mi ha detto che ha avuto pochi ragazzi, e quindi ho voluto essere onesto. In confessionale mi hanno detto che potrebbero arrivare nuove ragazze. Ho risposto: ‘Se entrano, fatemi conoscere una coetanea!'.

La reazione di Maria Vittoria

"Non faccio sesso da un mese e non penso ad altro", ha poi detto Tommaso. Parole che sono state percepite come una mancanza di sensibilità e rispetto verso Maria Vittoria, che ha reagito con forza.

Modera le parole, hai capito? In diretta non lo dire perché non è bello da sentirsi dire a una donna "è solo per trombare perché non trombo da tanto".

Tutto questo ha creato una divisione che ha spiazzato persino i fan: molti appoggiano Maria Vittoria, difendendo il suo diritto di sentirsi rispettata e mettere confini. Altri, invece, sostengono la posizione di Tommaso. Il rapporto sicuramente evolverà, in un modo o nell'altro.