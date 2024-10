Scatta il bacio tra Mariavittoria e Tommaso al GF, lei: “Mi piace perché è intelligente e sensibile”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Scatta il bacio tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello. I due si sono abbracciati e baciati coprendosi con le coperte. La conferma arriva anche dalla confessione di lui a Luca Calvani: "Sì, ci siamo baciati".

Il bacio tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al GF

Nel letto, Mariavittoria e Tommaso nella casa di Cinecittà si sono stretti in un tenero abbraccio. L'audio del video che circola sui social non lascerebbe spazio a troppi dubbi: coprendosi con le coperte, si sono scambiati un bacio. La conferma arriverebbe anche da una confessione fatta dal concorrente nip che ha rivelato a Luca Calvani cosa è successo con l'inquilina: "Ci siamo dati un bacio, lei è molto bella e carina", le parole riportate da Biccy.

La giovane concorrente ha ammesso ad Amanda Lecciso di essere coinvolta sentimentalmente nonostante non conosca ancora bene il suo inquilino. "A me piace stare abbracciata a lui" ha raccontato alla collega.

Le confessioni di Mariavittoria su Tommaso

Durante una chiacchierata con Amanda Lecciso, Mariavittoria ha parlato dei suoi sentimenti per Tommaso. Ha ammesso di provare una forte attrazione, ma "non mi sbilancio subito": "Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso, non lo conosco abbasta. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla". La 31enne ha spiegato che le andrebbe di conoscerlo fuori essendo lui frenato dalle telecamere: "In questo contesto il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Le cose si creano piano, però posso dire che mi piace stare abbracciata con lui. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo".