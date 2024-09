video suggerito

Chi è Tommaso Franchi, il concorrente nip del Grande Fratello fa l'idraulico Tommaso Franchi è uno dei nuovi concorrenti "nip" del Grande Fratello. Ha 24 anni, lavora come idraulico ed è single. Partecipa al reality per allontanarsi dalla routine; si reputa un ragazzo d'altri tempi ma ora vuole divertirsi e fare nuove esperienze.

A cura di Sara Leombruno

Tommaso Franchi ha 24 anni ed è nato a Siena. Originario della città del famoso Palio, lavora come idraulico, ma ora si trova ad affrontare una sfida completamente diversa: l'ingresso nella casa del Grande Fratello. Entrato nel programma come concorrente "nip", ovvero non famoso, il ragazzo ha fatto il suo debutto nella casa più spiata d'Italia in questa nuova edizione, pronto a vivere un'esperienza che definisce "unica": "Sono single e ho tanta voglia di divertirmi – ha spiegato nel video introduttivo – partecipo per staccarmi dalla routine".

Chi è e che lavoro fa Tommaso Franchi, concorrente nip del Gf

Cresciuto a Siena, Tommaso è il nipote di Niccolò Rigani, che è l'attuale capitano della contrada di Castelvecchio, una delle figure centrali nel mondo del Palio, un evento che ogni anno richiama sulla città l'attenzione di tutta Italia. Idraulico di professione, si distingue per il suo impegno e la dedizione nel lavoro. Suo padre è un facoltoso imprenditore del settore del pellame e dell'abbigliamento, dunque il giovane gode di una solida reputazione anche per il peso del nome che porta.

Tommaso Franchi è single: la vita privata del concorrente

Nella vita privata, Tommaso Franchi si descrive come una persona indipendente e socievole. Attualmente è single e ha voglia di divertirsi. La sua scelta non è legata a delusioni amorose, ma piuttosto a un desiderio di godersi la vita senza vincoli: "Quando porto le ragazze a casa mia, il giorno dopo devo andare al lavoro e quindi chiedo a mia madre di riaccompagnarle a casa – ha spiegato il 24enne – Mi ha detto che la prossima ragazza che le presenterò, dovrà avere l'anello al dito". Ciò nonostante, si reputa un ragazzo all'antica e dice di credere nei valori di una volta: "Non sto sui social e non vado a ballare, il GF rappresenta un'evasione e un'avventura".

Perché Tommaso Franchi partecipa al Grande Fratello

Il ragazzo ha deciso di partecipare al Grande Fratello per mettersi alla prova e vivere un'esperienza completamente diversa dalle sue abitudini quotidiane. Nonostante non abbia mai seguito il programma in passato, la curiosità e la voglia di uscire dalla sua zona di comfort lo hanno spinto ad accettare questa sfida. Per lui, entrare nella casa rappresenta un’occasione unica per divertirsi, conoscere nuove persone e farsi conoscere dal grande pubblico. Proprio per questo, vede il reality come un'avventura in cui mettere alla prova la sua capacità di adattarsi in un ambiente nuovo e lontano dalla routine.