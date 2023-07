Tommaso Zorzi fa coppia fissa con Andrea Incontri, foto in vacanza prima del lavoro da Fabio Fazio Le immagini di Chi raccontano di una spensierata leggerezza per Tommaso Zorzi, che si gode un altro viaggio insieme ad Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton, che frequenta da inizio estate. Secondo alcune voci, in vista dell’autunno lo attendono importanti progetti lavoratrivi con Discovery.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Tommaso Zorzi e il direttore creativo di Benetton Andrea Incontri sembrano ormai fare coppia fissa. Dopo essere stati pizzicati insieme di ritorno da una vacanza in Puglia a giugno, i due sono sorpresi nuovamente dai fotografi di Chi durante un momento di spensierata felicità. Hanno scelto di concedersi un’ultima vacanza insieme a Mykonos, prima di rientrare a Milano, dove ad attendere il conduttore ed influencer ci sarebbero importanti impegni lavorativi.

(Foto Chi)

L'estate all'insegna della passione per Andrea Incontri

“Ci pensiamo domani”, potrebbe star canticchiando Tommaso Zorzi nella immagini scattate dal settimanale Chi, che raccontano di una spensierata leggerezza estiva. È quasi tramonto e il conduttore si gode il tempo di qualità in spiaggia insieme ad Andrea Incontri e un gruppo di amici tra i quali notiamo Davide Rossi, modello ed ex fidanzato di Elodie, Miguel Arnau, fashion editor, Neil Barrett, stilista, e Giampaolo Sgura, fotografo. D’altronde non troppo lontano da occhi indiscreti, visto che si trovano nella lussuosa residenza che affaccia sulla spiaggia di Kilo Livadi sponsorizzata da Casamigos, la tequila prorotta da George Clooney.

(Foto Chi)

L'ipotesi di un ruolo nel nuovo programma di Fazio sul Nove

Insomma l’amore di Zorzi e Incontri sembra essere qualcosa di serio e se i due non hanno ancora ufficializzato la loro frequentazione forse è solo perché stanno ancora scrivendo i primi capitoli della storia, che il conduttore ha iniziato dopo la rottura dal giovane ballerino Stanzani. Questa è una relazione sicuramente diversa, segnata da una differenza di età inedita per l’influencer, che nell’ultima storia era abituato ad essere l’evento più maturo dei due. Così le vacanze trascorrono serene, mentre ad attenderlo a Milano ci sarebbe un progetto lavorativo importante. “Gira voce che, dopo gli impegni a Drag Race Italia, Tailor Made e Questa è casa mia!, possa entrare nella squadra del prossimo programma di Fabio Fazio sul Nove”, scrive il settimanale Chi, in virtù del contratto che negli scorsi anni Zorzi ha firmato col gruppo Discovery, vedendoci lungo. “L’influencer potrebbe far parte del variopinto gruppo di personaggi che si siederanno al tavone alla fine della trasmissione, come da lunga tradizione di Che Tempo Che Fa su Rai3”.