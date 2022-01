“Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma”, l’assistente di Elisabetta Franchi rompe il silenzio C’è sicuramente un buon rapporto tra Naomi Michelini, nipote e assistente di Elisabetta Franchi finita in copertina nel servizio di Chi. Lo testimoniano le foto del weekend a Cortina. Ma nulla più di affetto, amicizia e lavoro. Lei, su Instagram, ha smentito il gossip.

A cura di Giulia Turco

Tomaso Trussardi non ha niente più di un'amicizia con l'assistente e nipote di Elisabetta Franchi, finita in copertina dell'ultimo numero di Chi. Secondo il gossip lanciato dal settimanale di Signorini, la rottura dell'imprenditore con Michelle Hunziker sarebbe andata di pari passo con la vicinanza nella sua vita di una nuova "fiamma". Un flirt prontamente smentito dallo stesso Trussardi, così come dalla diretta interessata, Naomi Michelini, che su Instagram ha bollato il pettegolezzo come "FAKE NEWS".

Tomaso Trussardi ironizza sul presunto flirt con Naomi Michelini

È stato Trussardi stesso ad ironizzare sul fantasioso gossip esploso attorno al weekend a Cortina insieme all'entourage di Elisabetta Franchi. Nel mirino del pettegolezzo è finita Naomi Michelini, indicata nel servizio di Chi come assistente della stilista, ma che oltre a lavorare per la sua azienda è anche l'adorata nipote. “Accanto a lui non è mai mancata la presenza di una persona molto vicina a Elisabetta Franchi, una sua assistente, la stessa indicata come sua probabile nuova amicizia. Camminate a due nella neve, ma non solo”, si legge sulle pagine del settimanale. “Tomaso si aggrappa ai sorrisi dell’amica Elisabetta Franchi e alla presenza della bionda amica della stilista, che non lo perde mai di vista…. E questo succede da tempo”. Un'allusione che l'imprenditore ha prontamente fatto crollare, rispondendo con ironia al gossip sulla nuova fiamma: "Un aiuto per spegnere le nuove fiamme!", ha scritto su Instagram.

Chi è Naomi Michelini la nipote di Elisabetta Franchi

Naomi Michelini è la giovane nipote e assistente personale di Elisabetta Franchi. Da quando aveva 18 anni lavora per l’azienda di famiglia fondata dalla stilista che lavora sodo per diventare un giorno la sua erede. “Prima o poi la corona va passata! Naomi mia nipote si merita la corona! Magari io mi riposo un po’”, si legge tra i post di Instagram di Elisatta Franchi. “Sono stata spesso incompresa perché le persone non possono capire cosa vuol dire stare a stretto contatto con te e lavorare in un’azienda così importante”, scrive Naomi sui suoi profili social a proposito dei suoi sacrifici. “Stare accanto ad una grande donna è veramente tosta, ma ne è valsa la pena. Non potrò mai essere come te perché sei insuperabile. Ma spero di diventare una grande donna, anche solo un quarto di te”. Oggi vive a Sasso Marconi, Bologna.