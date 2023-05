Tom Cruise manda fiori a Shakira e Hamilton la invita in barca: “Ma non le interessa una storia” Shakira non è interessata ad avere una storia d’amore. La cantante, reduce dalla separazione da Gerard Piquè, avrebbe ricevuto un mazzo di fiori da Tom Cruise per poi essere invitata in barca da Lewis Hamilton. Ma al momento con i due non ci sarebbe altro che amicizia.

A cura di Stefania Rocco

Tornata single da circa un anno, Shakira continua ad attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo che si chiedono quando la popstar aprirà le porte a una nuova storia d’amore. Di recente le foto della cantante insieme a Tom Cruise e al pilota Lewis Hamilton avevano fatto ben sperare i fan, una parte dei quali convinta che Shakira stesse ormai per uscire allo scoperto accanto a una nuova fiamma. Ma le cose non sono andate in questo modo.

I fiori regalati da Tom Cruise a Shakira

Secondo TMZ, l’incontro tra Shakira e Tom Cruise sarebbe stato solo amichevole. L’attore e la cantante si sono ritrovati vicini durante il Gran Premio di Formula 1 a Miami perché invitati entrambi dal pilota Mercedes Lewis Hamilton. Secondo Page Six, Cruise avrebbe inviato dei fiori all’artista dopo quel primo incontro amichevole ma tra i due non ci sarebbe nulla di romantico.

Il giro in barca con Lewis Hamilton

A distanza di qualche ora dall’incontro con Cruise che aveva fatto sognare i suoi fan in tutto il mondo, Shakira è stata avvistata proprio insieme a Hamilton che l’ha invitata a partecipare a un giro in barca. Ma nemmeno in quel caso quell’invito avrebbe nascosto un interesse romantico. Fonti vicine alla popstar hanno fatto sapere a TMZ che Shakira non sarebbe momentaneamente interessata a una storia d’amore, concentrata com’è a fare in modo che il trasferimento a Miami proceda per il verso giusto e, soprattutto, a garantire il benessere dei figli Sacha e Milan che hanno recentemente lasciato Barcellona insieme alla madre. La decisione di lasciare la Spagna è arrivata a seguito della rocambolesca separazione da Gerard Piquè, ex compagno al quale Shakira ha dedicato la canzone “Music Session 53”, brano che racconta il tradimento subito dall’ex, ormai innamorato della 22enne Clara Chia Marti. Rimasta a Barcellona per circa un anno dopo la rottura, Shakira ha deciso di trasferirsi oltreoceano per ragioni che non ha precisato. Piquè è invece rimasto nella villa condivisa per 10 anni con la ex compagna.