Shakira dopo Piquè, il flirt con Tom Cruise e Lewis Hamilton: cosa sta succedendo Il gossip vorrebbe Shakira già alle prese con nuove frequentazioni romantiche dopo la separazione dall’ex marito Piqué. La cantante colombiana è stata avvistata in compagnia di Tom Cruise a bordo gara del Gran Premio di Formula 1 a Miami e, proprio in quei giorni, ospite di una cena esclusiva con Hamilton.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Shakira abbia deciso di mettere da parte ogni rancore per la separazione da Gerard Piquè e di rimettersi in gioco dal punto di vista delle frequentazioni. Il gossip di recente si è soffermato sulla ‘strana coppia’ formata dalla cantante sudamericana e Tom Cruise, dopo che i due sono stati avvistati insieme al Gran Premio di Formula 1 di Miami negli scorsi giorni.

Shakira insieme a Tom Cruise al Gran Premio in Florida

L’accoppiata ha già fatto brillare gli occhi dei fan. Tom Cruise d’altronde è single dopo la separazione dalla collega Hayley Atwell che risale al 2022. È padre di tre figli, due dei quali adottati insieme a Nicole Kidman, e una avuta da Katie Holmes nel 2006. Genitore single, insomma, così come Shakira, che da quando ha intrapreso la sua nuova vita senza Piquè non si era ancora lasciata vedere in dolce compagnia di nessuno. L’occasione giusta è stata quella del Gran Premio di Formula 1 a Miami, dove i due sono stati immortalati insieme. Gli scatti hanno subito allertato il magazine americano Page Six, che ha contattato fonti vicine all’attore per un commento. “È estremamente interessato a inseguirla. C’è chimica”, ha fatto sapere un insider. “Shakira ha bisogno di un cuscino morbido su cui cadere e quello potrebbe essere Tom”.

Le foto a cena con Lewis Hamilton

I gossip sulla cantante latina però non finiscono qui. A Miami, in occasione del Gran Premio, Shakira ha avuto il piacere di condividere l’esperienza con personalità del calibro di Vin Diesel, Elon Musk e Jeff Bezos. La sua partecipazione all’evento però non si è limitata alla gara e, stando alle testimonianze fotografiche dei paparazzi, la cantante avrebbe peso parte anche ad una cena esclusiva in compagnia di Lewis Hamilton. I due sono stati avvistati al ristorante Cipriani di Miami, in compagnia di diverse persone, ma le voci su una possibile relazione tra loro non hanno tardato ad arrivare.