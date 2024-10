video suggerito

Taylor Mega: “Fedez e Chiara Ferragni coppia aperta. Non posso avere figli, attaccata anche per questo” Ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai, Taylor Mega ha confermato che Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia aperta: “Se parlo è perché so delle cose. A Striscia La Notizia lei ha negato? Non poteva dire altro”. Nell’intervista, ha anche confessato di non poter avere figli: “Mi attaccano anche su questo, un hater mi ha detto: ‘È il karma’”. E sul flirt con Cristiano Ronaldo: “Mi scriveva, ma voleva solo scop*are”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

118 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalla dipendenza da droghe, ai Ferragnez, passando per il flirt con Cristiano Ronaldo: ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai, Taylor Mega ha toccato alcuni argomenti caldi della sua vita, privata e pubblica. L'influencer ha confermato che Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia aperta: "Se parlo è perché so delle cose. A Striscia la Notizia lei ha negato lo fossero? Non poteva dire altro". Nel corso dell'intervista, ha confessato di non poter avere figli: "Mi attaccano anche su questo, un hater mi ha detto: ‘È il karma'". E sul flirt con Cristiano Ronaldo: "Mi scriveva, non sono l'unica che l'ha detto. Scrive a una marea di ragazze, tante ci sono andate a letto. Ma cosa ricaverei dall'andare a letto con lui? Cosa mi rimane dentro? A me non piace neanche esteticamente".

Le parole su Fedez e Chiara Ferragni

A Le Iene, Taylor Mega aveva confermato di aver avuto una storia con Fedez, quando ancora stava con Chiara Ferragni. Non si sarebbe trattato, però, di un tradimento: "Loro erano una coppia aperta", aveva detto l'influencer. Ferragni, però, aveva smentito ai microfoni di Striscia La Notizia. Una mossa scontata, secondo Mega: "Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce ciò che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose", ha detto nel podcast. E, alla domanda diretta dei conduttori "Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico oppure no?", ha risposto: "Non devo raccontarlo io, da quello che ho saputo, sapevo che erano una coppia aperta. A Striscia ha negato, cosa poteva dire? Secondo te poteva dire qualcosa di diverso?".

Poi, il commento su Roberryc, coinvolta come lei nel dissing tra Fedez e Tony Effe: "Ha attaccato Tony per il modo in cui ha parlato di lei e delle donne in generale, per me ha fatto un discorso giusto. Anche lei sta con un trapper (Niky Savage ndr)che in passato ha avuto un atteggiamento simile, e per questo è stata criticata. Ma non sono cose che riguardano lei, ma la persona con cui sta. Credo anche che il fidanzato stia cercando di attuare un cambio di rotta in questo senso, perché noto una differenza nei suoi ultimi brani".

Taylor Mega: "Ho un problema, non posso avere figli"

Nel corso del podcast, Taylor Mega ha parlato della sua carriera da influencer: "Nel nostro lavoro bisogna attirare l'attenzione delle persone che ti seguono, io non ci dormo la notte. Devo sempre pensare a cosa fare per intrattenere la gente. Quando va male hai l'umore sotto terra, e anche quando va bene devi già pensare al contenuto che devi fare dopo". L'imprenditrice, ha spiegato di aver imparato nel tempo ad accettare gli insulti, anche quelli più pesanti: "Inizialmente facevo contenuti provocatori perché sapevo che avrei attirato una marea di haters, adesso cerco di catalizzare pubblico negativo". Quindi, ha parlato dei suoi problemi di salute e del fatto di non poter avere figli:

L'altro giorno ho postato una frecciatina: "Non chiamarmi fake, non sono come le tue borse". Sotto il post ho ricevuto tantissimi insulti, uno mi è rimasto impresso, mi hanno scritto: "Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene". Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti.

Il flirt con Cristiano Ronaldo

Cappelli e Salvai le hanno anche chiesto se avesse mai ricevuto avances da un personaggio famoso. La risposta è stata spiazzante: "Uno è talmente famoso che la gente pensa che me lo sia inventato, si tratta di Cristiano Ronaldo. Non sono l'unica che l'ha detto, scrive a una marea di ragazze. Tante ci sono andate a letto, io gli ho risposto ma ci sono stati tre messaggi in croce. Cosa ricaverei nell'andare a letto con lui? Cosa mi rimane dentro? A me non piace neanche esteticamente. Come se vi scrivesse la persona più bella del mondo ma sapeste che vuole solo scop*re, cosa ne viene? Cosa ti dà?".

La carriera televisiva e il rapporto con Fabrizio Corona

Immancabile la menzione alla carriera televisiva dell'influencer. Nel 2019, partecipò all'Isola dei Famosi e, nel 2022, al Grande Fratello. In entrambi i casi la sua permanenza nel reality durò solo una settimana. All'inizio, però, per lei fu fondamentale l'aiuto di Fabrizio Corona: "Quando Fabrizio dice: ‘L'ho fatta diventare io Taylor Mega', quella è una m*nchiata, l'unica cosa che ha fatto è stata quella di togliermi un problema. C'era un persona potente che si intrometteva per non farmi comparire in televisione. Grazie ad alcune persone, tra cui Fabrizio, sono riuscita a partecipare a L'isola". Dal reality, però, fu esclusa dopo una settimana a causa di un video postato sui social prima di entrare: "Guardai un po' di puntate, capii che avrei dovuto dormire per terra senza mangiare, senza telefono e senza niente. Quindi feci un video in cui dicevo ai fan: ‘Tra tre settimane e torno', perché non volevo mi votassero per farmi restare. Per quel video mi hanno mandata a casa". Quell'episodio, però, permise a Mega di ottenere visibilità: "Feci da casa molti più soldi rispetto a quanti ne avrei fatti rimanendo, ma allora è stato molto imbarazzante".