video suggerito

Taylor Mega contro la sorella: “Viaggio romantico con il mio ex, ho pianto tutta la notte” Taylor Mega ha pubblicato su Instagram un duro sfogo contro la sorella Giada Todesco, che a suo dire sarebbe partita per un viaggio con un suo ex. L’influencer, poi, ha deciso di cancellare le storie per amore della madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Mega e Giada Todesco

Taylor Mega ha pubblicato su Instagram uno sfogo indirizzato alla sorella. L'influencer ha pubblicato una serie di storie dai toni accesi, nelle quali ha accusato Giada Todesco di essere partita per un viaggio romantico con un suo ex fidanzato, che ha evitato di menzionare. Qualche ora più tardi, la trentunenne ha deciso di rimuovere le storie per non causare un dispiacere a sua madre:

Ho tolto le storie solo perché abbiamo la stessa madre e in questo momento sta soffrendo molto e mi dispiace che ci vadano di mezzo altre persone. Tutto quello che avevo scritto era vero e rimane. Se non parlo più di questa storia è solo per mia mamma.

L'accusa di Taylor Mega alla sorella

Taylor Mega si è scagliata contro la sorella Giada Todesco in una serie di storie pubblicate su Instagram. Ha accusato la ventisettenne di essersi concessa un viaggio romantico con un suo ex fidanzato proprio nel giorno del suo compleanno:

Il premio miglior m*** dell'anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme. Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza. P.s: chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerarti (come faceva con me).

Lo sfogo dell'influencer che poi cancella tutto per amore della madre

Taylor Mega ha continuato nella sua invettiva aggiungendo: "Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un pò di visibilità. La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo". Infine, l'ha accusata di "prendersi i suoi scarti" e ha concluso: "La prima volta posso capire, poverina, magari non si rendeva conto di quello che faceva, poverina magari avere una sorella così ingombrante ed essere conosciuta sempre e solo per la sorella di, la faceva sentire inferiore e quello era il suo modo di sentirsi superiore. Ma non ti basta uscire con questi sfigati che fino all'ultimo mi stavano addosso finché non li bloccavo e allora per ripicca ripiegavano su di te. No non ti basta, ti devi prendere pure gli scarti delle amiche. Opportuniste che pensano solo a scroccare peggio di te". Poco prima di cancellare le storie per amore della madre, ha espresso il suo dispiacere per i genitori:

Ho sopportato per anni. Ho pianto tanto per lei. E anche stanotte ho pianto tutta la notte nonostante le tante gocce per calmarmi. Sono stufa di stare zitta e guardare e fare sempre la superiore. Mi dispiace per i miei genitori che non si meritavano queste storie. Ma non me lo meritavo nemmeno io.