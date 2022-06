Suri Cruise approva la nuova relazione di mamma Katie Holmes con Bobby Wooten III Suri Cruise, la figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, separati nel 2012, approva la nuova relazione della mamma con Bobby Wooten III. L’attrice 43enne ha voluto fare le presentazioni prima che uscisse in pubblico con il nuovo fidanzato: “Vanno d’accordo” ha detto una fonte a ET.

A cura di Gaia Martino

La figlia di Katie Holmes, Suri Cruise, ha già conosciuto il nuovo fidanzato della mamma, Bobby Wooten III, e sembra piacergli molto. La sedicenne, nata dal matrimonio tra l'attrice 43enne e Tom Cruise finito nel 2012, va già molto d'accordo con il musicista, ha rivelato una fonte a ET. Dopo essere stati paparazzati mesi fa insieme, Katie Holmes e Bobby Wooten III hanno fatto il loro debutto avanti le luci dei riflettori al The Silver Ball: The Moth's 25th Anniversary Gala, l'evento organizzato a New York in onore di David Byrne. Ma prima del red carpet di coppia, mamma Katie si era preoccupata che Suri Cruise lo incontrasse.

L'incontro tra Suri Cruise e Bobby Wooten III

Non voleva che la figlia venisse a sapere della sua nuova relazione attraverso i media e così, non appena resa più seria, Katie Holmes ha parlato di Bobby Wooten III a Suri Cruise. Una fonte a ET ha spiegato che prima di qualsiasi apparizione di coppia, Katie Holmes voleva che la figlia lo incontrasse: "Suri è sempre stata la priorità numero uno di Katie. Ha il massimo rispetto per sua figlia ed è molto attenta a chi le presenta". Dopo la conoscenza, la fonte ha sottolineato che i due vanno già d'accordo.

Chi è Bobby Wooten III, il nuovo fidanzato di Katie Holmes

Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e hanno da subito iniziato a frequentarsi. Bobby Wooten III è un bassista, producer e compositore che ha collaborato con grandi star della musica come Jennifer Lopez e Harry Styles. L'attrice 43enne ha 10 in più del suo nuovo fidanzato ma alcuna differenza d'età spaventa i sentimenti: dopo essere stati beccati insieme dai paparazzi hanno deciso di uscire allo scoperto debuttando come coppia sul red carpet del Moth's Silver Ball di New York.

Cresciuto a Chicago, Bobby Wooten III ha lanciato anche una serie su Youtube dal titolo "America, Learn Your History" nella quale racconta la storia americana dal punto di vista degli afroamericani.