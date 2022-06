Katie Holmes e Bobby Wooten insieme al Tribeca Film Festival, innamorati e complici sul red carpet Katie Holmes e Bobby Wooten III sono apparsi insieme sul red carpet del Tribeca Film Festival, dove l’attrice ha presentato il suo film Alone Together. Sorridenti e complici, l’ex protagonista di Dawson’s Creek e il musicista vivono il loro amore sotto i riflettori.

A cura di Elisabetta Murina

Katie Holmes e il fidanzato Bobby Wooten III vivono il loro amore anche sotto i riflettori. Dopo il debutto di coppia al The Silver Ball: The Moth's 25th Anniversary Gala di New York, l'attrice di Dawson's Creek (ex moglie di Tom Cruise) e il noto musicista sono apparsi mano nella mano, complici e sorridenti, sul red carpet del Tribeca Film Festival.

Katie Holmes e Bobby Wooten III insieme al Tribeca Film Festival

L'attrice, ex moglie di Tom Cruise, è arrivata sul red carpet del Tribeca Film Festival, che si è svolto a New York il 14 giugno, insieme al fidanzato. Non è la loro prima apparizione di coppia in pubblico, che è avvenuta a fine maggio per il 25esimo anniversario del The Moth's Gala, ma è comunque un'occasione speciale per Katie Holmes. La star, infatti, ha presentato al festival il film Alone Together, che ha scritto, diretto e di cui è anche protagonista. Un momento importante dunque, nel quale ha voluto al suo fianco Bobby Wooten III, che l'ha tenuta per mano sotto gli occhi attenti dei paparazzi.

Katie Holmes e Bobby Wooten III alla loro debutto in società

L'amore tra Katie Holmes e Bobby Wooten III

Prima di uscire allo scoperto, la coppia ha provato a tenersi lontana dal mondo dei gossip e dai riflettori, ma senza successo. Diverse volte, infatti, Katie Holmes e Bobby Wooten III sono stati paparazzati per le strade americane mentre trascorrevano del tempo insieme. Si sarebbero conosciuti grazie a degli amici in comune e, dopo essersi resi conto di avere diversi interessi in comune, avrebbero cominciato a frequentarsi ufficialmente. La star, finita in passato al centro dei gossip per il matrimonio con Tom Cruise, ha 10 anni in più del compagno, che nella vita è bassista, producer e ha collaborato anche con JLo ed Harry Styles.