Katie Holmes col nuovo fidanzato Bobby Wooten III: il primo evento di coppia è con l’abito arancione Katie Holmes e il nuovo fidanzato Bobby Wooten III hanno fatto il loro debutto in coppia a un evento di gala newyorkese. Per l’occasione l’attrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo glamour e chic in un abito arancione perfetto per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Katie Holmes è letteralmente rinata da quando ha messo fine al suo matrimonio con Tom Cruise e a dimostrarlo è l'espressione raggiante che sfoggia a ogni apparizione pubblica. Dopo aver detto addio a Jamie Foxx, l'ex fidanzato con cui ha passato ben 6 anni, ha ritrovato l'amore al fianco di Bobby Wooten III. È un noto musicista americano di 33 anni e ha debuttato accanto all'attrice al The Silver Ball: The Moth's 25th Anniversary Gala, evento organizzato a New York in onore di David Byrne, ex leader dei Talking Heads. I due sono diventati protagonisti del loro primo red carpet di coppia, apparendo non solo adorabili e innamorati ma anche eleganti e glamour.

L'amore tra Katie Holmes e Bobby Wooten III

Dopo essere stati paparazzati tra le strade americane per mesi, Katie Holmes e Bobby Wooten III hanno fatto il loro debutto in società. Si sarebbero conosciuti grazie a degli amici in comune e, rendendosi conto di avere moltissime cose in comune, avrebbero cominciato a frequentarsi ufficialmente, fregandosene della differenza d'età che li separa (la diva ha infatti 10 anni in più del nuovo compagno). Bobby nella vita è bassista, producer e compositore, ha collaborato con J.Lo ed Harry Styles. È dunque abituato a stare al centro dell'attenzione dei media e la notorietà della Holmes non lo spaventa affatto. Nelle prime foto di coppia non sono forse meravigliosi?

L’abito di Jonathan Simkhai

Chi ha firmato l'abito arancione di Katie Holmes

Ad attirare tutti i riflettori su di sé all'evento in onore di David Byrne non poteva che essere Katie Holmes, che ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile. Ha sfoggiato un abito che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco colorato alla primavera: un modello completamente plissettato in arancione della collezione Resort 2022 di Jonathan Simkhai. Ha il collo alto, le maniche lunghe, l'elastico in vita che mette in risalto la silhouette e la gonna dal taglio irregolare (prezzo 690 sterline, ovvero poco più di 800 euro). L'attrice ha poi completato il tutto con dei gioielli d'oro, una pochette nera e una paio di sandali col tacco, anche se a renderla più bella che mai è stato il sorriso che aveva stampato sulle labbra.