Millie Bobby Brown bionda per una sera: Undici di Stranger Things cambia look al party per i 18 anni L’attrice Millie Bobby Brown, Undici di “Stranger Things”, ha festeggiato il compleanno col fidanzato Jake Bonjovi e alcuni amici. Per i 18 anni ha scelto un abito d’ispirazione medievale, abbinato a un look da Barbie.

A cura di Giusy Dente

Grazie a Stranger Things Millie Bobby Brown ha raggiunto un successo mondiale quando era solo una bambina. La prima stagione risale al 2015, quando aveva appena 11 anni. Non a caso è stata anche la più giovane candidata della storia al Premio Emmy come Miglior attrice non protagonista (nel 2017 e nel 2018). Il ruolo di Undici è arrivato dopo diverse altre piccole esperienze televisive: sulla carriera di attrice sembra abbia avuto sempre le idee chiarissime! Ma nel frattempo, grazie al personaggio amatissimo di Undici che ne ha rivelato in pieno le doti, Millie Bobby Brown è diventata anche un’icona nel mondo della moda e ha debuttato nel mondo beauty con un collezione di cosmetici. Dal punto di vista sentimentale, è fidanzata con Jake Bonjovi, uno dei quattro figli della rockstar e della moglie Dorothea Hurley. Il 19enne non poteva mancare al party della fidanzata, che ha appena festeggiato 18 anni.

I 18 anni di Undici

Millie Bobby Brown ha compiuto 18 anni sabato e per festeggiare ha organizzato una festa a tema assieme a tutti gli amici, tutti con look ispirati al passato medievale. Per il suo costume, l’attrice ha scelto anche un’altra fonte di ispirazione, decisamente più moderna, come si può notare dalla lunga e iconica chioma biondo platino (una parrucca): Barbie.

Il suo fidanzato, nella foto pubblicata su Instagram, è difatti stato paragonato a Ken, con tanto di chioma decolorata. Corsetto riccamente decorato con un arazzo e mini abito bianco di pizzo per lei, camicia floreale marrone per lui: la foto della coppia ha attirato gli auguri di fan e follower da ogni parte del mondo. Non sono mancati i commenti di altre celebrità, come il collega di Stranger Things Noah Schnapp, Stacey Solomon, la ex Spice Girl Emma Bunton, Paris Hilton e ovviamente il team di Netflix!

La neo 18enne ha fatto realizzare il costume da Annie's Ibiza, un brand di moda sostenibile famoso proprio per le collezioni vintage e i capi d'ispirazione retrò, tutti realizzati in modo etico e responsabile, senza gravare sull'ambiente e sulle risorse. Il party si è svolto presso il nightclub Cirque Le Soir di Londra, poi tutto il gruppo (una quindicina di persone) si è spostato al Windmill Club. Presto per l'attrice sarà ora di tornare sul set: i fan di Stranger Things non vedono l'ora di ritrovarla sul piccolo schermo per la stagione conclusiva della serie tv.