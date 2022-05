Millie Bobby Brown cambia look: alla prima di Stranger Things 4 sorprende coi capelli biondi e lunghi Millie Bobby Brown ha partecipato alla prima della quarta stagione di Stranger Things che si è tenuta ieri a New York. Per l’occasione ha rivoluzionato il suo look, apparendo quasi irriconoscibile con dei capelli lunghissimi e biondi.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è quasi finita: il 24 maggio 2022 su Netflix arriverà la quarta stagione di Stranger Things, la serie ambientata negli anni '80 che mixa fantascienza, horror e glamour. Ieri sera nei Netflix Studios di Brooklyn, a New York, si è tenuta la première del primo capitolo e, stando al parere di chi ha avuto la possibilità di guardare le puntate in anteprima, questa saga sarà la più spaventosa di tutti i tempi. Per l'occasione i protagonisti si sono riuniti, da Finn Wolfhard (alias Michael) a Noah Schnapp/Will, fino ad arrivare a Gaten Matarazzo, il giovane attore che interpreta Dustin: tutti sono cresciuti e sono più trendy che mai. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata però Millie Bobby Brown (Undici), apparsa meravigliosa con un nuovo look.

L'abito bianco e nero di Millie Bobby Brown

In quanti ricordano Millie Bobby Brown nelle prime puntate di Stranger Things? Era il 2016 quando la serie sbarcò su Netflix, all'epoca l'attrice aveva solo 12 anni e portava i capelli rasati a zero ma, nonostante ciò, vantava già una bellezza mozzafiato. Oggi le cose sono cambiate e non solo perché ha raggiunto i 18 anni: viene ormai considerata una vera e propria icona fashion e le Maison di fama internazionale fanno a gara per vestirla. Sul red carpet dell'anteprima del quarto capitolo della saga ha puntato sul black&white, sfoggiando un abito di raso bianco di Louis Vuitton. Per la precisione ha optato per un modello con maxi spacco, cintura in vita e bustier strutturato con lo scollo a cuore, il tutto decorato con del tulle nero che ha creato una manica monospalla. Non sono mancati i tacchi alti, l'attrice ha infatti completato l'outfit con un paio di sandali neri con la maxi zeppa.

Millie Bobby Brown in Louis Vuitton

Millie Bobby Brown bionda e con la frangia

Millie Bobby Brown è cresciuta e ha tutte le carte in regola per diventare una it-girl di fama internazionale. Per tornare sul red carpet in occasione del lancio della nuova stagione di Stranger Things ha pensato bene di cambiare acconciatura: ha detto addio al taglio rasato e ai capelli scuri e naturali, preferendo un'audace chioma biondo platino. L'attrice non ha rivoluzionato solo il colore, ha anche modificato il taglio osando con una frangia a tendina e aggiungendo delle extension che le hanno donato delle lunghezze extra. In quanti imiteranno il suo hair look biondo ed extra long durante l'estate 2022?