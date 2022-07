Millie Bobby Brown prima e dopo Stranger Things: com’è Undici nella vita reale Millie Bobby Brown è stata tra le grandi protagoniste della quarta stagione di Stranger Things, ma com’è nella vita reale? Sui social posta ogni giorno foto e Stories, dimostrando di essere un’indiscussa icona di stile oltre che una talentuosa attrice.

A cura di Valeria Paglionico

La quarta stagione di Stranger Things è appena terminata e, sebbene il finale abbia lasciato intendere che ci sarà un nuovo capitolo della saga, per ora bisogna solo aspettare l'annuncio ufficiale. I protagonisti della serie, però, continuano a essere super attivi sui social e non esitano a mostrare com'è la loro vita "reale". Tra le più amate c'è Millie Bobby Brown, alias Undici, apparsa radicalmente trasformata sul set. In quanti hanno visto una foto recente tratta dalla sua normale quotidianità? La differenza è decisamente impressionante.

Millie Bobby Brown, la trasformazione dopo Stranger Things

Millie Bobby Brown è la protagonista di Stranger Things fin dalla prima stagione e negli anni è decisamente cresciuta di fronte le telecamere. Se agli esordi era solo una bambina, oggi ha raggiunto la maggiore età ed è destinata a diventare icona di bellezza e di stile. Com'è cambiata sul set? Al di là degli abiti in pieno stile anni '80, a renderla diversa rispetto alla quotidianità è soprattutto il taglio di capelli rasato (lo stesso che aveva sfoggiato diversi anni fa al debutto della saga). Nella vita reale sembra essere un'altra persona: porta i capelli lunghi e biondi, veste trendy ed è una star di successo e sicura di sé (anche se non ha i poteri paranormali di Undici).

Millie Bobby Brown in Stranger Things

Il look estivo di Millie Bobby Brown

Oltre a essere un'attrice talentuosa, Millie Bobby Brown è anche un'indiscussa icona di stile e lo dimostra ogni giorno sui social, dove documenta sia gli impegni professionali che le giornate di relax con gli amici e col fidanzato Jake Bongiovi. Di recente è stata in vacanza in Sardegna e ne ha approfittato per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per l'estate.

Millie Bobby Brown nella vita reale

Ha detto addio alle maxi camicie di flanella e agli abiti anni '80 della sua Undici e ha dato spazio al glamour. Ha indossato un vestito con dei tagli cut-out sui fianchi firmato Sandro, un modello floreale sui toni del bianco e verde menta con la gonna a balze e un anello metallico che la tiene unita al crop top scollato. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli d'oro di Van Cleef & Arpels e una adorabile borsetta di paglia. Insomma, Millie è destinata a continuare a far parlare di lei sia per il suo talento che per il suo animo fashion.