Millie Bobby Brown torna mora e indossa l’abito di cristalli: il look per la seconda festa dei 18 anni Millie Bobby Brown ha compiuto 18 anni e ha voluto celebrare il traguardo con ben due feste di compleanno. È proprio per il secondo party che ha dato il meglio di lei in fatto di stile: è tornata mora e ha sfoggiato un abito ricoperto di cristalli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Presto Millie Bobby Brown tornerà a ricoprire i panni di Undici, il prossimo 27 maggio verrà rilasciato su Netflix il primo capitolo della quarta stagione di Stranger Things, la serie ambientata negli anni '80 che l'ha resa famosa. Sono passati anni da quando ha debuttato sul piccolo schermo e il suo aspetto è cambiato molto. Complice il fatto che ha appena raggiunto la maggiore età, oggi è molto più matura e ha tutte le carte in regola per diventare icona fashion. Lo ha dimostrato alla sua seconda festa per i 18 anni, in occasione della quale ha sfoggiato un outfit scintillante.

Il nuovo hair look di Millie Bobby Brown

Mille Bobby Brown ha compiuto 18 anni il 19 febbraio ma, essendo un traguardo importante, non ha organizzato un'unica festa. Le celebrazioni sono partite sui social, dove ha condiviso una serie di post ironici e originali per documentare cosa ha fatto per rendere il raggiungimento della maggiore età davvero speciale. Se negli scorsi giorni si era mostrata in un'inedita versione Barbie con i capelli biondissimi, per il party vero e proprio che si è tenuto nelle ultime ore è tornata mora. Ora l'attrice sfoggia una chioma naturale e scura, la porta lunghissima e leggermente ondulata come una vera e propria diva.

L’abito di Sabina Bilenko

L'abito argentato dell'attrice è Haute Couture

Il vero protagonista del party di compleanno di Millie è stato però l'abito scintillante. Per i 18 anni l'attrice ha posato all'interno di una limousine con un look che non poteva passare inosservato. Ha infatti indossato un maxi dress ricoperto di cristalli argentati, un modello strapless, con un taglio cut-out sotto al seno e un maxi spacco frontale che ha lasciato le gambe in mostra. Si tratta di un capo Haute Couture, fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Sabina Bilenko e viene venduto solo su richiesta. L'attrice di Stanger Things ha completato il tutto con la french manicure e con un make-up dai toni naturali. In quanti non vedono l'ora di rivederla nei panni di Undici nella nota serie di Netflix?