Stella Tinebra, la sexy creator nella bufera: “Non lo farei mai con un nero”

La creator affronta il tema delle “misure ideali” maschili senza alcun filtro: “I neri? Ho paura che non mi entri. E il colore poi non mi piacerebbe”. E viene tirato in ballo anche Mario Balotelli.

Una creator di OnlyFans finisce al centro di una polemica per dichiarazioni forti pubblicate in un video sui social. Stella Tinebra, nota per contenuti espliciti sulla piattaforma a pagamento, ha scatenato un'ondata di indignazione con un video su Instagram in cui esprime preferenze sessuali usando termini che hanno fatto insorgere molti utenti e che ha scatenato anche la reazione di Mario Balotelli. Un video pubblicato ad agosto ma che adesso, complice anche un classico rimbalzo dell'algoritmo dei social, è tornato al centro del dibattito.

Le dichiarazioni che hanno scatenato la bufera

Nel video incriminato, la creator affronta il tema delle "misure ideali" maschili senza alcun filtro, arrivando però a esprimere concetti che vanno ben oltre la semplice provocazione: "Quello dei neri ho paura che non mi entri. Poi il colore non mi piacerebbe", dichiara Stella Tinebra davanti alla fotocamera. Affermazioni che trasformano una presunta preferenza personale in stereotipi razziali espliciti, condensati nella frase: "Non lo prenderei mai da un nero". Durante il video compare anche una foto di Mario Balotelli, utilizzata come esempio di "uomo di colore" in un contesto che il calciatore stesso ha definito completamente inappropriato.

La reazione di Balotelli: "Ma che ca..o c'entro io?"

Non si è fatta attendere la risposta di Mario Balotelli, che ha commentato pubblicamente l'accaduto con evidente irritazione: "Ma che cazzo c'entro io?". Il calciatore si è ritrovato coinvolto suo malgrado in una vicenda che nulla ha a che vedere con lui, utilizzato come involontario esempio in un discorso che molti hanno definito degradante e razzista. Stella Tinebra non è nuova a contenuti provocatori. In un video precedente aveva rivelato un segreto, o meglio quello che definisce la sua strategia per "far venire un uomo": "Gli dico mettiti incinta", un'affermazione che rientra nel registro esplicito tipico dei suoi contenuti.