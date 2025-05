Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Miami, poi al concerto di Mahmood: archiviata Angela Nasti?

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Riavvicinamento in corso tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? Secondo le foto pubblicate dal settimanale Oggi, il conduttore di Affari Tuoi e la stilista di The Attico si sarebbero ritrovati a Miami per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in compagnia di un gruppo di amici. Con loro anche il piccolo Santiago, figlio che il conduttore Rai ha avuto dalla ex moglie Belén Rodriguez.

Le vacanze a Miami

“Gilda fa parte della mia vita, ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità”, aveva dichiarato Stefano nel 2018 per raccontare il rapporto con la stilista, amica di alcune tra le top model più note al mondo, Vittoria Ceretti in primis. I due hanno vissuto una lunga relazione tenuta accuratamente lontano dai riflettori, per poi allontanarsi all’epoca in cui De Martino tornò vicino a Belén. Ma adesso l’amicizia sembrerebbe essere rifiorita e i due sono stati fotografati vicini – ma insieme a un nutrito gruppo di amici – all’interno del lussuoso Soho Beach House, una struttura ricettiva di lusso ubicata nel cuore di Miami Beach. Nessuna effusione tra i due, ma che il legame tra loro sia ancora forte è certo. Del resto, Gilda ha rappresentato a lungo una parentesi importante per Stefano, a metà tra una fidanzata ufficiale e un’amica irrinunciabile. E il rapporto sembrerebbe non essere mai cambiato.

Gilda e Stefano a Milano al concerto di Mahmood

Poche ore fa, invece, Gilda e Stefano si sono ritrovati al Forum di Assago per assistere al concerto di Mahmood. Il cantautore si è fermato per qualche ostante di fronte al conduttore Rai per abbracciarlo di fronte a tutto il suo pubblico, a testimonianza dell’amicizia che li lega. Anche Ambrosio, però, è una grande amica di Mahmood e, poche ore fa, ha partecipato al medesimo concerto. Non pervenuta Angela Nasti, secondo qualche indiscrezione ultima fiamma del presentatore. Ma a Miami e a Milano, l’influencer sembrerebbe non esserci stata.