Spinte e minacce tra Nicole Kidman e Salma Hayek sul red carpet a Parigi: "Non toccarmi" Nicole Kidman e Salma Hayek protagoniste di uno screzio sul red carpet della sfilata di Balenciaga, durante la Paris Fashion Week. Il video del confronto tra le attrici ha fatto il giro del web, dividendo i fan. Quella a Parigi è stata la prima apparizione pubblica di Kidman dopo la morte della madre.

A cura di Sara Leombruno

Momenti di tensione quelli tra Nicole Kidman e Salma Hayek sul red carpet della sfilata di Balenciaga, durante la settimana della moda di Parigi. Anche se l'evento si è tenuto settimane fa, le immagini del confronto tra le due star di Hollywood stanno circolando solo da qualche ora su Tik Tok e su X, scatenando la frenesia dei fan su chi abbia effettivamente torto o ragione. Le attrici si trovavano davanti ai fotografi in compagnia di Katy Perry, quando hanno avuto un battibecco dopo che Hayek ha toccato la collega più volte per indirizzarla a favore delle telecamere. Il gesto sembra aver infastidito Kidman, che le ha sussurrato: "Non toccarmi". Quella a Parigi è stata la prima apparizione pubblica della protagonista di The Hours dopo la morte di sua madre, a causa della quale aveva lasciato in anticipo il Festival di Venezia lo scorso settembre.

Il motivo dello screzio

Dalle immagini circolate sul web è stato possibile ricostruire il motivo dello screzio tra le due attrici. Le due si trovavano di fronte ai fotografi, che hanno cominciato a chiedere loro di voltarsi e posizionare il volto a favore di luce. Salma Hayek, quindi, ha cercato di convincere la collega a voltarsi verso le telecamere, mettendole un braccio dietro la schiena. Kidman, tuttavia, non ne ha voluto sapere e le ha allontanato la mano. Un testimone presente all'evento ha affermato che avrebbe anche detto con fermezza: "Non toccarmi", creando una situazione d'imbarazzo anche con la presente Katy Perry.

Dopo averle allontanato la mano, Kidman le ha voltato le spalle prima di girarsi di nuovo, facendole segno con la mano di fermarsi. Nel 2003, la star aveva vinto l'Oscar come migliore attrice per il suo ruolo di protagonista nel film The Hours, nello stesso anno in cui Hayek era stata nominata contro di lei per la sua performance in Frida. Fonti vicine alle attrici hanno confermato al Daily Mail che la conversazione tra le due sarebbe poi continuata lontano dalle telecamere. "Volevo darti un consiglio", avrebbe detto la Sofia Reyes di Ugly Betty. "Sì, ne avevo proprio bisogno", la risposta di Nicole.

La reazione dei fan

Sui social, i fan si sono divisi sull'incidente. C'è chi ha ritenuto scortese il gesto di Kidman nei confronti della collega, che stava solo cercando di indirizzarla verso gli obiettivi dei fotografi. D'altro canto, c'è anche chi ha compreso la sua reazione, visto che l'attrice non si è mai mostrata particolarmente incline al contatto fisico. Successivamente, Hayek ha postato su Instagram un carosello di immagini in cui le due sono comparse insieme. Sguardi bassi e sorrisi solo accennati: sotto il post ci sono stati diversi i commenti di chi crede che la tensione tra le due sia rimasta visibile per tutto il corso dell'evento di Balenciaga.

Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga dopo lo screzio sul red carpet

Per Kidman è stata la prima apparizione pubblica dopo la morte della madre

Poco più di un mese fa, Nicole Kidman aveva presenziato al Festival del Cinema di Venezia per la prima del film Babygirl, in cui ha interpretato il ruolo di protagonista. Era stata però costretta a lasciare l'evento poche ore prima di essere premiata come migliore attrice a causa della scomparsa di sua madre. Poche ore dopo aver appreso la triste notizia, la star hollywoodiana e sua sorella Antonia Kidman avevano espresso i loro omaggi alla donna su Instagram, ringraziando i fan per l'affetto ricevuto: "Grazie da tutta la nostra famiglia per aver rispettato la nostra privacy mentre ci stiamo prendendo cura l'uno dell'altro", avevano scritto. Quella alla sfilata di Balenciaga alla Paris Fashion Week è stata la sua prima apparizione pubblica dopo il lutto.