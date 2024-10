Cosa è successo tra Nicole Kidman e Selma Hayek, la verità sul labiale dell’attrice

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tra Nicole Kidman e Salma Hayek non sarebbe avvenuto alcuno screzio. Da alcuni giorni circolano su X le immagini di un loro presunto botta e risposta conclusosi con le frase: "Non toccarmi". Sono emersi nuovi dettagli che renderebbero più chiara la dinamica dei fatti sul red carpet di Balenciaga a Parigi.

Cosa è successo realmente tra Nicole Kidman e Salma Hayek

Una fonta al DailyMail ha raccontato che tra le due celebri attrici "non è successo nulla". Stando alle parole di un insider, il video circolato "non rappresenta la realtà": "Hanno anche posato insieme, non hanno alcun problema tra loro". Ma allora, cosa avrebbe fatto scatenare il nervosismo? Si legge che a far storcere il naso ad entrambe sarebbero stati gli eccessivi flash dei fotografi: "Sono state bombardate di urla, telecamere. Volevano solo andarsene". La fonte ha chiarito che Nicole Kidman e Salma Hayek sono amiche, a differenza di quanto gli altri pensano.

"Nicole Kidman non è maleducata"

Viste le accuse mosse contro Nicole Kidman, la fonte vicina all'attrice ha assicurato che sono tutte false. "Non è maleducata, per niente. A volte può essere scomoda, ma non è maleducata", le parole. Inoltre, sarebbero state travisate anche le sue parole alla collega alla quale nona avrebbe detto "Non toccarmi", bensì "Sto bene, sto bene. Basta così". Dalle immagini si vede Salma Hayek mentre tocca e prova ad allontanare la collega, "gesti che sembrerebbero da persona autoritaria o superiore", ma in realtà non si sarebbero neanche toccate. Segno che non sia accaduto alcuno screzio tra le due, il post della Hayek che su Instagram ha condiviso un carosello di foto scattate durante il red carpet a Parigi. Tra le immagini ce n'è anche una con Nicole Kidman: "Finalmente ieri sera il gran finale della mia settimana della moda di Parigi 2025".