Spinalbese ha rivelato la data della rottura con Belen: “È frutto di una strategia ben pensata”

A cura di Giulia Turco

Secondo il settimanale Chi, ci sarebbe una strategia precisa dietro la volontà di Antonino Spinalbese di rivelare le tempistiche esatte della sua rottura con Belen, al Grande Fratello Vip. D'altronde la showgirl non ne aveva mai fatto parola e, guarda caso, la data della loro separazione spunta fuori proprio quando l'ex hair stylist è sotto ai riflettori della Casa più spiata d'Italia. Le sue parole potrebbe suscitare una reazione negativa da parte di Belen, che per il momento in tv sembra seguire solo Stefano De Martino.

Belen lascia Antonino a dicembre 2021 e torna da Stefano

Dopo un tormentato tira e molla, la loro storia d'amore è finita a dicembre 2021. Lo conferma Antonino che si lascia andare, inaspettatamente, ad una confessione senza filtri con Alberto De Pisis nella Casa, nonostante l'amico gli consigli di non rivelare tempistiche troppo precise. "Sono problemi suoi, non miei", dice Antonino a favore di telecamera. È solo in quel periodo che la showgirl argentina chiude definitivamente con Spinalbese, dopo le sue repentine fughe da casa nei momenti di litigio. Lo ha confessato lui stesso. È sempre in quelle settimane che Belen ufficializza più o meno pubblicamente il ritorno di fiamma con l'ex marito De Martino. I rumors di rincorrevano già da un paio di mesi, a dire il vero. Dunque la rottura con Spinalbese sarebbe avvenuta a causa del loro riavvicinamento, o è Belen che delusa dalla relazione ormai finita si sarebbe rifugiata tra le braccia del conduttore?

(Stefano e Belen si godono la spensieratezza del loro amore a Milano, foto Chi)

Spinalbese aveva in mente un piano preciso

Quel che è certo è che Spinalbese ha voluto togliersi, come si suol dire, qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della sua ex. Non deve aver gradito che in concomitanza con la fine del loro rapporto lei frequentasse Stefano e così non ci ha pensato due volte a far intendere che lui in quel periodo era ancora presente nella sua vita. "C'è dell'amarezza in quello che Spinalbese racconta", assicura Chi che non esclude, tuttavia, ci fosse in parte anche la volontà di finire ancora sotto ai riflettori. Tutto sommato tra loro i rapporti oggi sono buoni. "Visto che non c’è la volontà i disseppellire l’ascia di guerra, perché fare rivelazioni tanto delicate. Togliersi un sassolino sì, e poi un po’ di strategia che avere i riflettori su di sé serva a scongiurare l’eliminazione dal GFVip".