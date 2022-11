“Mi hai rotto le pa**e”, Oriana Marzoli si vendica dello scherzo di Spinalbese lanciandogli acqua Oriana Marzoli vittima di uno scherzo da parte di Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer spagnola si è svegliata nel pieno della notte perché ha trovato alcuni ceci nel letto, così ha pensato bene di vendicarsi lanciando un bicchiere d’acqua addosso all’hairstylist, che ha architettato il tutto.

A cura di Elisabetta Murina

Oriana Marzoli è entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma è già rimasta vittima di uno scherzo da parte dei coinquilini. A organizzarlo Antonino Spinalbese, proprio mentre l'influencer spagnola stava per addormentarsi. Complice anche Alberto De Pisis. La nuova concorrente però non l'ha presa molto bene e si è subito vendicata. Ecco cosa è successo e come ha reagito.

Lo scherzo a Oriana Marzoli

Dopo aver trascorso una serata all'insegna del divertimento, Oriana, Antonino e Alberto hanno deciso di andare a dormire nella loro camera da letto. L'influencer spagnola si era ormai addormentata quando, all'improvviso, viene svegliata da qualcosa di strano. Il coinquilino Antonino ha deciso di farle uno scherzo lanciandole dei ceci nel letto e facendola così spaventare. Turbata dall'accaduto, Oriana si mette alla ricerca del colpevole, incriminando subito l'hair stylist: "Stavo dormendo, mi metto a piangere. Sei stato tu stro**o, sicuramente". Il concorrente ha cercato di dissimulare, facendo quindi finta di niente, e ha un pò preso in giro la compagna.

La vendetta di Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese

Oriana non ci sta allo scherzo e organizza subito la sua vendetta. "Gia mi hai rotto le pa**e, sono due giorni. Te lo giuro, se scopro che sei stato tu preparati, davvero. Inizia la guerra", ha detto l'influencer spagnola a Spinalbese, che intanto si stava spogliando pronto per andare a dormire. Allora la Vippona, su suggerimento di Alberto De Pisis che stava assistendo alla scena sdraiato a letto, ha lanciato al coinquilino un bicchiere un bicchiere d'acqua addosso, bagnandolo dalla testa ai piedi. L'hair stylist è incredulo davanti al gesto e prova a spiegare: "Visto che Alberto ti ha consigliato cosa fare, posso dirti una cosa? L'ha organizzato anche lui lo scherzo". Nel frattempo il secondo "colpevole" continua ad assistere alla scena ridendo e facendo finta di non essere a conoscenza di nulla.