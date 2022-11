Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli al GF Vip: “Con lei mi imbarazzo, potrei anche fidanzarmi” Antonino Spinalbese ha confessato il suo interesse per Oriana Marzoli. Prima con Luca Salatino, poi con Antonella Fiordelisi ha ammesso di provare qualcosa: “Con lei mi sono lasciato andare, mi piace. Se il mio istinto mi farà fare quel passo (fidanzarsi, ndr) ben venga”.

Antonino Spinalbese è molto preso da Oriana Marzoli. La new entry del Grande Fratello Vip 7, la venezuelana molto conosciuta dal pubblico televisivo spagnolo, ha rubato l'attenzione dell'hair stylist che dopo i flirt con Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, ha confessato per la prima volta di sentirsi davvero coinvolto. Prima con Luca Salatino, poi con Antonella Fiordelisi ha parlato delle sensazioni che prova quando gioca e trascorre il suo tempo con Oriana. "Mi sono lasciato andare, sono stato anche nel letto nel lei" ha raccontato, riferendosi alla notte di passione ripresa dalle telecamere.

Le confessioni di Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese ieri sera si è confidato con il suo amico Luca Salatino. Mentre Oriana Marzoli già dormiva, l'hair stylist in veranda con l'ex tronista ha confessato di essere molto preso, nonostante senta il timore che stia correndo troppo: "Mi piace questa roba, che mi imbarazzo. Non è da me". Il suo inquilino è apparso stupito, gli ha consigliato di viversi l'esperienza senza pensarci troppo: "Non è proprio da te, non farti troppe paranoie, fai quello che ti senti".

In un secondo momento Spinalbese è tornato sulla questione Oriana Marzoli, stavolta con Antonella Fiordelisi. Dopo aver scherzato con la concorrente venezuelana che ha mostrato i primi segnali di gelosia, ha ribadito il suo interesse all'influencer campana:

Mi ha già convinto lei. Solitamente sono molto freddo, lei non lo ha capito ma il mio scherzare le tira delle cose che a me piacciono da morire. Quando fa così (la gelosa, ndr) mi diverte e mi piace.

La sua amica e inquilina al GF Vip gli ha consigliato di lasciarsi andare, "Non dico di fidanzarti perché non mi sembra il caso, però smettila di fare questi giochini". Spinalbese le ha risposto che non esclude l'idea di fidanzarsi con lei: "Se il mio istinto mi farà fare quel passo ben venga. Mi sono lasciato andare con lei, sono andato anche con lei nel letto".

Il feeling tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese è visibilmente imbarazzato quando è con Oriana Marzoli. I due Vip scherzano molto insieme e spesso lui si diverte a provocarla ricordandole che "potrebbero entrare nuove donne nella Casa" scatenando la sua gelosia. "Non mi fa ridere questa cosa" – gli ha detto ieri pomeriggio la concorrente nella camera da letto – "Mi prende in giro", prima di ricevere baci e abbracci da lui. Negli ultimi giorni, oltre i giochi, si sono raccontanti anche molto di sé e delle loro vite ed anche stanotte hanno dormito insieme.