Belen sostiene De Martino in tv: “Mio marito vi fa sorridere, lo fa quasi sempre anche con me” Belen Rodriguez fa il tifo per Stefano De Martino che va in onda su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Lancia una frecciatina, che lascia ipotizzare a rapporti burrascosi tra loro. D’altronde il loro amore è così. Mentre sul fronte Spinalbese al GFVip, per il momento tutto tace.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez sintonizzata su Rai 2 per sostenere Stefano De Martino. La showgirl sembra non si perda un appuntamento del marito, che va in onda ogni lunedì con la quarta edizione di Stasera tutto è possibile. Viene da chiedersi se, nel corso della serata, Belen non ceda alla tentazione di dare un’occhiata anche ad Antonino Spinalbese al GFVip, in onda in contemporanea su Canale 5.

Il messaggio di Belen per Stefano De Martino in tv

Comoda sul divano di casa, Belen si sintonizza su Rai 2 per vedere come sta andando il programma di Stefano e mostrando una scena del conduttore mentre intrattiene il suo studio con una serie di battute. “Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche me! Con Stasera tutto è possibile!”. Da un lato un gesto di sostegno, dall’altro una frecciatina che lascia ipotizzare rapporti tra loro come sempre “burrascosi”. Che De Martino abbia recentemente fatto arrabbiare Belen? Lei comunque, la sua scelta l’ha fatta. Il loro amore è da vivere così.

Nessun commento su Antonino Spinalbese al GFVip

Ancora nessun commento sulla partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Il concorrente non ha potuto escludere qualche riferimento all’ex compagna e in diverse occasioni, soprattutto all’inizio del programma, ha raccontato aneddoti della loro storia d’amore ai suoi compagni di avventura. Ultimamente però c'è da dire che Antonino è piuttosto focalizzato sull’amicizia speciale con Ginevra Lamborghini che, sebbene sia uscita dalla Casa, lo tiene ancora sotto scacco. Chissà cosa ne pensa Belen, che per il momento resta in totale silenzio. Si ipotizzava che non avesse preso benissimo l'esposizione mediatica del padre di sua figlia, ma non è escluso che da parte sua possa arrivare anche soltanto un messaggio di incoraggiamento.