Soraia Ceruti dopo Luca Salatino: “Ho conservato chat da brividi, un uomo ferito è capace di tutto” Sui social Soraia risponde piccata a chi prende, senza sapere come sono andate le cose, le parti del suo ex Luca Salatino. “Se raccontassi certe cose… rimarreste davvero dispiaciuti”, spiega. “Da quello che leggo mi pga diffamato.. partiranno denunce”.

A cura di Giulia Turco

Soraia Ceruti non ha ancora digerito i malumori per la fine dell’amore con Luca Salatino. Poco dopo la fine del Grande Fratello Vip i due hanno preso direzioni diverse, mandando all’aria ogni progetto di convivenza e di vita insieme, che avevano costruito nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne. L’ex gieffino è tornato a dedicarsi a tempo pieno alla cucina ed è stato proprio di recente assunto in un noto ristorante di Roma. Anche Soria è tornata alla sua vita, nonostante sui social sembri non riuscire a scrollarsi di dosso la relazione ormai finita.

Luca Salatino e Soraia Ceruti non sono rimasti in buoni rapporti

Nonostante sembrassero destinati ad una vita felice insieme, Luca e Soraia non sono affatto rimasti in buoni rapporti. Non solo avrebbero chiuso definitivamente la loro storia d’amore, ma la relazione si sarebbe interrotta in modo particolarmente brusco e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ancora parecchio risentita. Su Instagram, ad una utente che accenna a prendere le parti di Luca, Soraia risponde piccata: “Da persone intelligenti come lei ci dovrebbe essere sempre il beneficio del dubbio”. Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Se raccontassi io certe cose, mi creda, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe dei consigli da mamma”, spiega. "Ho conversazioni chat da brividi… un uomo ferito è capace di tutto.. da quello che leggo mi ha diffamato.. partiranno denunce".

La verità di Luca Salatino

A circa un mese prima risalgono le ultime dichiarazioni di Salatino circa la sua rottura con Soraia. Secondo l’ex tronista, la ragazza non provava più gli stessi sentimenti per lui una volta terminata la sua esperienza al GFVip, anzi, si sarebbe mostrata spesso infastidita nei suoi confronti. “Col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”, ha spiegato lui. "Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene, mi diceva che ero ‘appiccicoso’, evitava i contatti fisici con me e una persona innamorata non si comporta in questo modo”.