Sonia Bruganelli e la dolce dedica a Paolo Bonolis: “Continuo a pensare che tu sia il migliore” Non ha mai messo in dubbio il valore di Paolo Bonolis come persona e come padre di famiglia, come amico e confidente. Per l’ex marito d’altronde ha sempre speso bellissime parole: “Mi ha insegnato la libertà”, ha raccontato a Vanity Fair. Dopo la separazione continuano a darsi affetto e sostegno reciproco.

A cura di Giulia Turco

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno conservato un ottimo rapporto di complicità e affetto dopo la loro separazione, anzi, forse hanno finalmente trovato l’equilibrio che tanto cercavano. Genitori di tre figli insieme, la coppia ha annunciato di voler intraprendere ciascuno il proprio percorso di vita sentimentale la scorsa estate, ma nonostante ciò continuano a spendere parole di grande stima reciproca.

La dedica social di Sonia Bruganelli a Bonolis

Lo fa in particolare Sonia Bruganelli, dei due sicuramente la più esposta pubblicamente e la più attiva sui social. Non ha mai messo in dubbio il valore di Paolo Bonolis come persona e come padre di famiglia, come amico e confidente. “Continuo a pensare che tu sia il migliore”, è la dolce dedica che l’ex opinionista pubblica sui social a corredo di una vecchia intervista che Bonolis rilasciò a Fabio Fazio. Per lui d'altronde ha sempre speso bellissime parole: "Lui mi ha insegnato la libertà. Ero giovane e venivo da una famiglia in cui c’era il senso del possesso emotivo. Io ero gelosissima. Lui mi ha insegnato a non esserlo. Mi ha insegnato la libertà e l’importanza di dire la verità e di essere sinceri, con se stessi e con l’altra persona. Oggi, a 49 anni, non posso fare altro che ringraziarlo per questo", ha raccontato a Vanity Fair.

Il sostegno reciproco dopo la separazione

È noto che i due lavorino spalla a spalla nelle produzioni televisive e che presto andrà in onda l’ultima edizione di Ciao Darwin, per la quale come sempre Bruganelli ha seguito la produzione nel dietro le quinte. Stando alle più recenti indiscrezioni si dice persino che sia stata lei stessa a spingere perché il conduttore, stanco dei programmi Mediaset, si riavvicinasse alla Rai, in vista di una possibile conduzione di Sanremo 2025. Ne ha parlato Dagospia, lanciando un retroscena che, se verificato, avrebbe tutto il gusto di una bella dimostrazione del loro legame e supporto reciproco. “Chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi”, ha scritto proprio di recente Giuseppe Candela. “E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell'operazione: il dg ha molto stima per l'ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi”.