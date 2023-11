Paolo Bonolis commenta le parole di Sonia Bruganelli sulla loro storia: “Chi lo sa che succederà” Paolo Bonolis, ospite di Silvia Toffanin, annuncia la nuova edizione di Ciao Darwin su Canale 5 e commenta anche l’intervista della sua ex Sonia Bruganelli.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 19 novembre di Verissimo, Paolo Bonolis è arrivato nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della nuova stagione di Ciao Darwin, lo storico show di Canale 5 da lui condotto, che tornerà in prima serata il prossimo 24 novembre. Non è mancato, poi, un riferimento al suo matrimonio, ormai concluso, con Sonia Bruganelli, la quale aveva parlato amorevolmente di lui in un'intervista dello scorso settembre.

Il ritorno di Ciao Darwin

Un ritorno attesissimo quello di Ciao Darwin, che gli appassionati dello show hanno aspettato per lungo tempo e che, ritornerà per allietare il venerdì sera degli italiani, con Paolo Bonolis affiancato sempre da Luca Laurenti: "Devo dire che tra noi c'è sempre stata molta sintonia" dice parlando del suo sodale che in collegamento ricorda i primi tempi di lavoro insieme: "Anche se ci perdiamo poi l'importante è ritrovarsi" dice Laurenti, fermato da Bonolis che esordisce dicendo: "Sembriamo Romeo e Giulietta, fermiamoci".

Le parole sul suo rapporto con Sonia Bruganelli

Silvia Toffanin, però, non esita a chiedere un commento a Paolo Bonolis in merito all'intervista che lo scorso settembre Sonia Bruganelli ha rilasciato proprio a Verissimo, dove ha parlato del loro legame che dura nonostante il loro matrimonio sia finito. La conduttrice, quindi, chiede: "Volevo sapere la tua versione, un commento" e il presentatore risponde: