Sonia Bruganelli e il Natale con Bonolis: “In famiglia sono al sicuro, dopo le feste mi trasferirò” Sonia Bruganelli al settimanale Chi ha raccontato del suo progetto I libri di Sonia pronto a tornare con tante novità. Sulle festività natalizie ha rivelato che dal 22 sarà con Paolo Bonolis e la loro “famiglia allargata”: “Dopo le feste traslocherò in una casa tutta mia. Questo sarà un grande cambiamento per me”.

Sonia Bruganelli in una lunga intervista a Chi ha parlato della sua rubrica "I libri di Sonia", il cui programma è pronto a tornare in onda da gennaio sui canali Sdl.tv e Mediaset Infinity, ma non solo: "Stiamo parlando con altre aziende, non solo con Mediaset". Poi della nuova vita dopo la separazione da Paolo Bonolis. In realtà, come già rivelato altre volte, nonostante la rottura, continuano ad essere una famiglia: "A partire dal 22 dicembre festeggeremo Natale insieme".

Le festività natalizie di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha rivelato a Chi che dal prossimo 22 dicembre trascorrerà gran parte del tempo in famiglia, con Paolo Bonolis, i figli di lui e quelli nati dal loro matrimonio: "Ma a Natale, a partire dal 22 dicembre, festeggeremo insieme, prima il compleanno di Silvia, ormai diventata grande, poi arriveranno i figli di Paolo dall'America con i loro bambini e le compagne e poi gireremo. Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire paura. In casa percepisco solo sicurezza, sempre". Si è detta fortunata per l'amore che riceve dai figli:

Mi reputo fortunata, Silvia è la nostra luce, l nostra gioia, Adele sogna di recitare e la vedo crescere ogni giorno, diventare anche un poco mia complice in famiglia. Poi c'è Davide che si è fidanzato, gioca a calcio vicino a Milano e ha trovato un suo equilibrio. Ho conosciuto anche la sua fidanzata e insieme si godono la fortuna di essersi trovati.

La nuova vita dopo la separazione: "Cambio casa, sarà un grande cambiamento"

Sonia Bruganelli ha rivelato che presto farà il trasloco: si trasferirà in una casa tutta sua. "Con il nuovo anno dovrei spostarmi davvero, fare il trasloco e finalmente avrò una casa tutta mia. Questo sarà un grande cambiamento per me", le parole al settimanale. Mentre proseguono i lavori nell'appartamento da lei scelto, si sta dedicando anche a Ciao Darwin. Lo show in onda su Canale5, al suo termine, avrà un "sequel" con un documentario.

In questi giorni va in onda Ciao Darwin e alla fine andrà in onda un documentario che racconterà con interviste e aneddoti mai raccontati la storia di questo show, giunto alla nona edizione, ma che in realtà attraversa vent'anni e quindi due generazioni perché non siamo mai andati in onda come i reality, anno dopo anno.

Il suo cuore al momento batterebbe solo per il lavoro, per i figli e per l'amore per la famiglia. Ha così scherzato ai microfoni della rivista: "Ogni settimana ho un fidanzato diverso (ride, ndr). Ormai non perdo più neanche tempo a smentire. Però ci rido: fossero queste le cose gravi. In compenso posso dire che sono dimagrita seguendo un regime nemmeno troppo rigido e questo mi fa stare bene. Anche di testa".

Il progetto "I libri di Sonia"

"I libri di Sonia" sta per tornare ed è il progetto nel quale Sonia Bruganelli ha creduto di più. "È qualcosa che ho sempre sognato, voluto, in cui ho creduto sin da subito. All'inizio non è stato facile, ma per paure solo mie. Pensavo che molti scrittori mi avrebbero risposto picche, che non si sarebbero fatti intervistare da me. Ma era tutto nella mia testa, non è stato così" ha rivelato prima di anticipare qualcosa sulla nuova stagione: "Strizzeremo l'occhio ai racconti della GenZ, stiamo strutturando la trasmissione con nuovi innesti. Ci saranno podcast, i racconti delle mamme in difficoltà, tante interviste. Vorrei far da ponte tra pubblico e case editrici, non solo per raccontare libri, ma anche per far nascere nuove pagine, nuovi racconti, nuovi libri".