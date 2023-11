Paolo Bonolis a Sanremo 2025 con l’aiuto di Sonia Bruganelli, Fiorello commenta l’indiscrezione Dopo l’indiscrezione di Fiorello che ha parlato di un conduttore non Rai per Sanremo 2025, Dagospia rivela che il personaggio in questione sarebbe Paolo Bonolis che, “stufo dei programmi trash del Biscione”, tornerebbe in Rai grazie all’aiuto dell’ex moglie Bruganelli. “Lei e il direttore generale Giampaolo Rossi si sono incontrati”.

Fiorello è tornato da pochi giorni su Rai 2 con la sua rassegna mattutina e ha già sganciato una serie di bombe su Sanremo. Nella puntata di esordio ha ospitato Amadeus e Marco Mengoni che hanno annunciato la co conduzione della prima serata per la prossima edizione del Festival. Fiorello però non si placa e continua con le indiscrezioni bollenti pensando già al Festival del 2025.

L’ipotesi di Paolo Bonolis a Sanremo 2025

“Per Sanremo 2025? L’idea non è di un personaggio Rai”, ha azzardato il conduttore nella puntata di martedì 7 novembre di Viva Rai 2, ipotizzando uno scenario post Amadeus per l’edizione del Festival alla quale si inizierà a lavorare dall’anno prossimo. “Non è l’uno, non il due, non il tre, non il quattro, non il sei. Chi deve intendere, intenda”, ha concluso. “Non hai detto Canale 5”, punzecchia Biggio, lasciando aperta la partita. Secondo l’interpretazione di Dagospia, arrivata dopo le parole di Fiorello, il personaggio in questione sarebbe Paolo Bonolis.

Già conduttore e direttore artistico del Festival nel 2005 e nel 2009, “Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmi trash del Biscione”, potrebbe prendere in considerazione l’incarico. Stando a Giuseppe Candela, a fare da tramite per il rientro di Bonolis in Rai sarebbe l’ex moglie Sonia Bruganelli: “Chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi. E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell'operazione: il dg ha molto stima per l'ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi”.

La replica di Fiorello

L’indomani mattina Fiorello non può che tornare sull’argomento e, dopo le indiscrezioni di Dagospia, conferma la sua versione, ovvero che alla guida di Sanremo 2025 non ci sarà un conduttore attualmente impegnato nel servizio pubblico. “Ieri ho detto che non ci sarà un conduttore Rai per il festival di Sanremo 2025. Non ho fatto nomi, era una battuta, una boutade, io sono un boutard…”, ironizza. “Ma è venuto fuori il nome di Bonolis. E veramente io avevo pensato a Enrico Papi!”. Insomma, non una conferma, ma decisamente nemmeno una smentita per il conduttore di Canale 5, che con quest’anno dovrebbe chiudere definitivamente il cerchio di Ciao Darwin, in onda con l’ultima edizione.