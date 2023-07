Soleil Sorge sulla lite degli Oriele in Sardegna: “C’è stata una rissa con Chadia, sembrava un circo” Soleil Sorge avrebbe raccontato a Deianira Marzano cosa sarebbe successo durante la serata in discoteca in Sardegna nella quale Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno litigato furiosamente. Circolavano voci che parlavano di presunte risse e duri scontri con protagonista Chadia Rodriguez. La Sorge conferma: “Sono scappata dal circo”.

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge, Oriana Marzoli, Daniele Del Moro, Chadia Rodriguez

Soleil Sorge con un messaggio inviato all'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano ha fatto luce sulla vicenda che ha visto gli "Oriele" protagonisti nella serata in Sardegna tanto chiacchierata, la stessa che li avrebbe divisi definitivamente. Ad inizio luglio Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro erano a cena sull'isola sarda insieme ad alcuni loro ex inquilini, tra questi Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia, quando sono stati ripresi mentre discutevano. Dopo la lite a tavola, la situazione sarebbe peggiorata: in un locale l'ex gieffina venezuelana avrebbe "creato problemi" a Chadia Rodriguez e altri amici "senza motivo", il racconto di Soleil.

Il racconto di Soleil Sorge

Deianira Marzano ha condiviso tra le stories il racconto di Soleil Sorge della serata in Sardegna che avrebbe messo fine alla storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. "Io non c'entro assolutamente nulla se non per essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo": così il volto televisivo ha cominciato il lungo messaggio inviato all'influencer del pettegolezzo online, scherzando sul comportamento di Oriana Marzoli che, a detta sua, sarebbe stato in pieno stile Jersey Shore, il reality show di MTV.

Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia (Rodriguez, ndr) e altri amici senza motivo. Al che ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo.

Soleil Sorge ha spiegato che da lì a poco la Marzoli sarebbe stata cacciata dal locale: "C'è stata un'azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché non ho nulla a che fare con loro, né con il loro drama sinceramente".

La discussione durante la cena in Sardegna

Il primo a far rumore sulla vicenda era stato Daniele Del Moro che la mattina del 3 luglio ha mostrato ai fan i suoi vestiti in un sacco della spazzatura: l'ex gieffino era in Sardegna con la fidanzata Oriana Marzoli ma dopo un duro scontro aveva lasciato la casa dove dormivano insieme. "È finita senza margine di ritorno" aveva poi aggiunto senza svelare ulteriori dettagli. Sulla vicenda, mai raccontata dai diretti interessati, avevano rotto il silenzio Micol e Giaele smentendo le indiscrezioni che circolavano. Ora è stata Soleil Sorge, presente alla stessa serata, a raccontare la sua versione dei fatti.