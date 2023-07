Daniele Dal Moro, le sue cose dentro a sacchi della spazzatura: “Con Oriana è finita per sempre” “Valigie nuove”, ironizza Dal Moro mostrando lo scatto delle sue cose impacchettate dentro a due grossi sacchi dell’immondizia. “Vi chiedo la cortesia di non tartassarmi con messaggi su Oriana”, si sfoga sui social informando i suoi follower di aver messo un punto alla sua relazione con l’influencer.

A cura di Giulia Turco

La fine degli Oriele tanto annunciata sarebbe arrivata sul serio. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si lasciano, si riprendono, si lasciano di nuovo, ma questa volta a giudicare dalle parole dell’ex gieffino sembrano davvero non esserci margini per un ritorno di fiamma. Dopo il video di una discussione accesa a cena insieme agli ex gieffini, Daniele racconta ai suoi follower di aver fatto i pacchi e di aver lasciato definitivamente l’influencer latina.

Daniele Dal Moro se ne va di casa e informa i suoi fan

“Valigie nuove per il mio compleanno”, ironizza Dal Moro mostrando lo scatto delle sue cose impacchettate dentro a due grossi sacchi dell’immondizia. “Allora ragazzi, visto che domani è il mio compleanno, vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana”, scrive via social. “Anche perché non riuscirò a partire oggi, ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla”, continua. “Unica cosa, io non blocco nessuno. Anche per non far sapere i ca**i miei", aggiunge lasciando intendere di essere stato bloccato da Oriana. "Alla fine anche se dite di conoscermi, non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Il video della discussione a cena in Sardegna

Poche ore prima è entrato in tendenza su Twitter il video di una discussione accesa tra gli Oriele, durante una cena in Sardegna insieme agli ex compagni di avventura di Cinecittà. A quanto pare, Daniele avrebbe deciso di lasciare il gruppo con anticipo rispetto ai programmi, proprio per via della lite con Oriana, che si è limitata a bloccarlo via social senza però aggiungere commenti sull’accaduto. Di recente Oriana e Dal Moro si sono lasciati e ripresi più volte.

Leggi anche Daniele Dal Moro in Spagna con Oriana Marzoli, non si sono mai lasciati dalla fine del GF Vip

Lo scorso 6 giungo l’influencer latina aveva fatto sapere che, dopo una serie di accuse reciproche, avevano deciso di riprovarci: “Mi ero ripromessa di non cercare più Daniele, perché mi aveva mandato via di casa e il giorno seguente mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio. Diceva che mi aveva voluto bene e che non sapeva se il nostro fosse amore o altro”.