Soleil Sorge arriva in Rai, condurrà un programma estivo con Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini Soleil Sorge debutta su Rai2. Dal prossimo 5 agosto fino al 16 settembre, condurrà il programma “Felicità 2023” insieme a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini, occupandosi di cinema, benessere e temi attuali nella società.

A cura di Elisabetta Murina

Soleil Sorge debutta come conduttrice. Dopo il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip e diverse esperienze in televisione, l'influencer ed ex gieffina arriva in Rai, dove sarà al timone di Felicità 2023 insieme a Enrico Vanzina e Pascal Vicedomini.

Quale programma condurrà Soleil Sorge

Come ha raccontato nelle sue storie Instagram, questa estate per Soleil Sorge sarà particolarmente ricca di emozioni. Per la prima volta, infatti, condurrà un programma in onda su Rai2 nel periodo estivo. Si tratta di Felicità 2023, che andrà in onda dal 5 agosto al 16 settembre. Nello specifico, l'ex opinionista sarà il volto di due spazi, uno dedicato al cinema e l'altro al benessere e alla salute, affiancata da esperti nel tema. A svelarne i dettagli la diretta interessata: "Tratterò due strisce, una riguardo al cinema con Enrico Vanzina e l'altra invece riguardo il benessere e la salute con il professor Lorenzetti. Sono davvero felicissima perché nel orso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti".

Di cosa parla il programma "Felicità 2023"

Il programma che vedrà per la prima volta Soleil Sorge in Rai non è nuovo ai palinsesti. Da ameno due anni, Pascal Vicedomini conduce proprio Felicità, lo spazio estivo di Rai2 che si occupa di raccontare l'estate con l'aiuto di protagonisti dello spettacolo e del costume, nazionali e internazionali, che caratterizzeranno la stagione con le loro attività. L'anno scorso, in studio, sono stati ospiti diversi nomi noti al grande pubblico, come Riccardo Cocciante, Lola Ponce con Gio’ Di Tonno e il cast di Notre Dame De Paris. E poi ancora Cristiano De Andre’, Mario Martone, Pierfrancesco Favino, Andrea e Matteo Bocelli, Nino D’Angelo, Gigi d’Alessio, Raoul Bova, Fabio Testi e Jerry Cala’.