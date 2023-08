Soleil Sorge single, è finita la storia con Carlo Domingo: “Forte delusione, concentrata sul lavoro” Soleil Sorge, pronta a debuttare in Rai con Felicità 2023, è tornata single: la storia d’amore con l’imprenditore Carlo Domingo è giunta al capolinea. “Non è un buon momento per me, l’ultima storia è stata una forte delusione”, ha raccontato.

A cura di Elisabetta Murina

Soleil Sorge è tornata single. L'influencer e conduttrice, intervistata da Novella 2000, ha raccontato che la sua storia d'amore con Carlo Domingo è giunta al capolinea. Nonostante la delusione per la rottura, l'ex gieffina è pronta a debuttare su Rai2 alla conduzione di Felicità 2023, uno spazio quotidiano insieme a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini.

Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati

Nonostante abbia cercato di proteggere il più possibile la sua storia dai riflettori, Soleil ha voluto raccontare come procede la sua vita sentimentale, svelando per la prima volta che tra lei e Carlo le cose non sono andate per il verso giusto. I due infatti non sono più una coppia. "Non è un buon momento per me, l'ultima storia è stata una forte delusione", ha fatto sapere la diretta interessata. Ora tutte le sue energie sono rivolte al lavoro e agli affetti più cari: "Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri".

La storia lontana dai riflettori di Soleil e Carlo

Soleil ha sempre voluto mantenere una certa privacy riguardo la sua vita sentimentale, anche nel periodo passato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche se è un personaggio pubblico, ha cercato di non esporre troppo sui socia l'amore con Carlo Domingo. La loro frequentazione sarebbe iniziata nel 2021, come ai tempi mostravano alcuni scatti del settimanale Chi, per poi continuare lontano da occhi indiscreti, in modo silenzioso ma presente. Domingo è un imprenditore siciliano, titolare di un'agenzia che organizza eventi ed era con Soleil anche in occasione del suo compleanno dell'anno scorso, festeggiato in Puglia. Sconosciute, per ora, le cause della rottura.