Il conduttore Rai su Soleil Sorge: “È bravissima, diventerà la nuova Milly Carlucci” Pascal Vicedomini, conduttore del programma estivo di Rai2 Felicità insieme a Soleil Sorge, paragona la ex protagonista del Grande Fratello Vip alla conduttrice di Ballando con le stelle: “Diventerà la nuova Milly Carlucci”.

A cura di Stefania Rocco

Soleil Sorge sarà la nuova Milly Carlucci. Lo ha dichiarato Pascal Vicedomini, il conduttore di Felicità, programma estivo di Rai2. Proprio Soleil è co-conduttrice del format insieme a Vicedomini e sarebbe già riuscita nell’impresa di dimostrare le sua capacità sul campo, tanto da avere convinto il collega a fare un paragone di un certo peso. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’uomo si è detto convinto che Sorge farà strada in tv grazie a una serie di caratteristiche che sono proprie delle personalità televisive femminili più apprezzate.

Le dichiarazioni di Pascal Vicedomini

“Soleil Sorge? È fortissima ha una vocazione internazionale, è colta e intelligente”, ha dichiarato Vicedomini a Tv Sorrisi e Canzoni, commentando le qualità della collega, “Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Una brava ragazza oltre che bella, studia tanto e non si crede chissà chi”. Dichiarazioni forti e che sicuramente faranno piacere alla diretta interessata, approdata alla conduzione in Rai dopo la breve – e differente – esperienza al timone del GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli. Nel programma Felicità, Soleil si occupa di due rubriche: una sul cinema e l’altra su benessere e salute.

Le esperienze televisive di Soleil Sorge

Soleil Sorge sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della conduzione ma già da tempo è un volto noto del piccolo schermo. Deve la sua popolarità alla partecipazione a Uomini e Donne, programma tv condotto da Maria De Filippi cui prese parte nel ruolo di corteggiatrice. A partire da quel momento, Soleil ha lavorato soprattutto sui social come influencer. Dopo avere partecipato all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip da concorrente, la giovane è stata scelta per condurre il GF Vip Party, spin off web del GF Vip. A partire da questa estate, invece, è approdata sulle reti Rai.