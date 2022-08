“Soleil Sorge scartata da Avanti Un Altro”, la replica seccata dell’ex gieffina Circolava voce che Soleil Sorge fosse stata scartata da Avanti un altro, show che avrebbe preferito Sophie Codegoni a lei. L’ex del GF VIP ha spento il gossip: “Fake news, mai preso in considerazione questo ruolo, ne ho già un altro”.

A cura di Gaia Martino

La notizia di Sophie Codegoni nuova Bonas di Avanti un altro sta facendo tanto chiacchierare il mondo del gossip italiano: in molti sui social si sono scatenati sostenendo che Sonia Bruganelli, che insieme al team della Sdl tv si è occupata dei casting, abbia riservato un trattamento speciale per lei dopo l'esperienza al GF Vip. Altri ancora che quel ruolo avrebbe dovuto aggiudicarselo Soleil Sorge, peraltro cara amica della Codegoni. Dopo il chiarimento da parte della moglie di Paolo Bonolis che ha reso pubblico il provino dell'ex gieffina a dimostrazione del fatto che non ci sarebbe stato nessun favoritismo, parla anche Soleil Sorge: l'italo americana ha smentito la voce che circolava sul suo conto, sostenendo di non aver mai fatto provino per il programma preserale di Canale 5.

Soleil Sorge spegne i rumors sul provino per Avanti un altro

"Fake news" scrive Soleil Sorge su Twitter per smentire le voci che stavano circolando nelle ultime ore. Alcuni sostenevano che l'italo americana avesse fatto i casting per Avanti un altro, programma che avrebbe però preferito Sophie Codegoni. "Mai fatto provini per Avanti un altro ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi" aggiunge, condividendo la notizia di essere già impegnata con un altro ruolo in tv.

Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon.

Soleil Sorge condurrà il GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli

L'indiscrezione lanciata da Tv Blog nelle ultime settimane potrebbe trovare conferma nelle parole di Soleil Sorge. Si leggeva sul sito che a condurre la prossima edizione del Grande Fratello VIP Party, lo show che segue la diretta del reality di Alfonso Signorini su Mediaset Play, sarebbero proprio l'italo americana e Pierpaolo Pretelli. Due ex gieffini, ex protagonisti della Casa più spiata d'Italia in due edizioni differenti.