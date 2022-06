Soleil Sorge e Alfonso Signorini insieme a Capri, l’indizio per la prossima edizione del GF Vip Soleil Sorge e Alfonso Signorini stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Capri. Nessuna crisi tra l’ex gieffina e il conduttore del Grande Fratello Vip, anzi una complicità e qualche indizio che lasciano pensare stiano programmando qualcosa per la prossima edizione del reality. Ma di cosa si tratta?

A cura di Elisabetta Murina

Alfonso Signorini e Soleil Sorge insieme a Capri. Il conduttore del Grande Fratello Vip e una delle concorrenti più discusse dell'ultima edizione del reality si sono riuniti sull'isola per qualche giorno di vacanza all'insegna del relax. Ma sarà davvero solo questo? Non è che stanno pianificando qualche progetto per la prossima stagione televisiva?

Soleil e Signorini insieme a Capri

"Un posto al Soleil", ha scritto il conduttore del GF Vip ad accompagnare il video pubblicato oggi, 27 giugno, sul suo profilo Instagram. Sdraiato su un lettino, con cappello di paglia e occhiali da sole, Signorini brinda con Soleil seduta accanto a lui. Nella breve clip diffusa si legge anche "loading", caricamento, che lascia sempre di più pensare che i due stiano architettando qualcosa per la prossima edizione del reality. Ma cosa? Alcune indiscrezioni circolate di recente vedono l'ex gieffina di nuovo nella casa più chiacchierata d'Italia come concorrente. Altre parlano di un ruolo da opinionista, magari accanto a Sonia Bruganelli appena riconfermata, oppure come conduttrice del format GF Vip party, al posto di Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Ancora è tutto un grande punto di domanda e si tratta solamente di voci, senza nessuna conferma. I diretti interessati nel frattempo lasciano i fan con il fiato sospeso e si godono una gita in barca.

Il rapporto tra Soleil Sorge e Alfonso Signorini

Solo qualche giorno fa, Signorini si trovava a Mykonos con alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui le sorelle Selassiè. L'assenza di Soleil aveva subit fatto nascere il gossip, alimentato poi da quanto aveva riportato Il Mattino secondo il quale il conduttore avrebbe troppo insistito sul traingolo amoroso con Alex Belli e questo avrebbe fatto incrinare il loro rapporto. Tutte voci non veritiere, smentite dai giorni che i due stanno passando insieme a Capri, forse programmando una novità bomba per la prossima stagione televisiva.