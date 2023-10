Simone Coccia e Stefania Pezzopane di nuovo insieme, lui: “È stato inevitabile, ora va ancora meglio” Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono ufficialmente tornati insieme. L’ex spogliarellista racconta come si sono riavvicinati dopo sei mesi lontani e dichiara che ora le cose tra loro vanno meglio di prima.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista rilasciata a Novella 2000 Simone Coccia Colaiuta racconta come è avvenuto il ritorno di fiamma tra lui e la sua ex compagna, l'ex senatrice Stefania Pezzopane, dopo quella che sarebbe dovuta essere la fine della loro relazione, sebbene non siano mai mancati i momenti di riavvicinamento tra i due.

Il riavvicinamento dopo un lungo distacco

L'ex spogliarellista si mostra felice nelle foto pubblicate sul noto settimanale, che lo ritraggono insieme alla sua compagna, di nuovo uniti come i primi tempi, nonostante un periodo piuttosto altalenante, come lui stesso racconta:

Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta. Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato.Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento.

Sono stati lontani per un lasso di tempo che sarebbe dovuto servire ad entrambi per comprendere come il loro rapporto potesse trarre giovamento da questo distacco, continuando a coltivare le proprie passioni e i propri progetti personali. Poi, qualcosa è cambiato:

Leggi anche Valentina Ferragni di nuovo insieme a Matteo Napoletano, i due si frequenterebbero ancora

Avevamo bisogno di provare a staccare, anche per capire se esisteva la possibilità di poter recuperare energie. Siamo stati lontani per 6 mesi, in cui ci siamo visti, ma molto poco. Ci siamo sentiti, in maniera molto spontanea, e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l’istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione

La convivenza dopo il viaggio in Spagna

È stato Simone Coccia a chiedere alla sua ex di partire insieme per Barcellona: "Avevo fatto il biglietto per me e quando ci siamo sentiti le ho chiesto di venire. Lei ha accettato". Lì, in Spagna, si sono finalmente ritrovati e ora vivono insieme a L'Aquila affinché entrambi possano continuare le loro rispettive attività: