Simone Coccia dopo Stefania Pezzopane sbarca sulla tv albanese: “Vorrei partecipare al GFVip” L’ex spogliarellista e gieffino sbarca sulla tv albanese e racconta i suoi progetti di vita futuri. Innamorato del paese sarebbe disposto a trasferirsi per iniziare una nuova carriera televisiva, partecipando alla versione albanese del GFVip.

A cura di Giulia Turco

Simone Coccia ex concorrente del Grande Fratello italiano ed ex compagno di Stefania Pezzopane sbarca sulla tv albanese, dove racconta di voler intraprendere una nuova vita e lanciarsi in una nuova carriera. È stato ospite di un programma su Ftesë në 5, Bieta Sulon, e ha confidato alla conduttrice i suoi progetti futuri.

La nuova vita di Simone Coccia in Albania

A raccontare il suo debutto televisivo sono diversi siti albanesi. “Oggi a Ftesë në 5 Bieta Sulon ha ospitato Simone Coccia, l’italiano che ha partecipato due volte al Grande Fratello ed è spesso al centro dell’attenzione dei media italiani”, si legge sugazeta-shqip.com. "Innamorato dell’Albania, ha rivelato che viene regolarmente a riposarsi nel nostro Paese dal 2001”. In effetti i video della puntata mostrano Coccia parlare piuttosto abilmente albanese in studio. “Interpellato da Bieta, ha espresso il desiderio di far parte del “Grande Fratello Vip” 3 in Albania, perché gli piacciono le sfide ed è sempre pronto. Potremmo davvero vederlo nel famoso programma televisivo”.

I rapporti con Stefania Pezzopane

La sua partecipazione al programma è stata anche l’occasione per raccontare i rapporti con Stefania Pezzopane, che sono rimasti ottimi nonostante la recente crisi sentimentale raccontata sui social. Lo scorso aprile si sono mostrati di nuovo insieme, aprendo alla possibilità di un ritorno di fiamma. “Lei è una donna davvero speciale e mi ha dato tantissimo. Posso parlare solo bene di questa persona”, ha raccontato in tv l’ex spogliarellista. “L’età non è mai stata importante per me in amore. Per me il cuore è importante e Stefani ha un corpo piccolo, ma un cuore molto grande. Ci sono così tanti pregiudizi su di noi. Hanno detto di tutto sulla nostra coppia in questi anni. Molti dicono che stiamo insieme per fama, o che sto con lei per soldi, ma anche io ho soldi e non cerco i suoi".