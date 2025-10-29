Samira Lui pensa alle nozze con Luigi Punzo e vorrebbe Gerry Scotti come testimone: “Potrebbe anche sposarci”

Samira Lui e Luigi Punzo starebbero pensando alle nozze dopo 7 anni di amore. Anche se ancora la proposta non c’è stata, la co-conduttrice de La Ruota della fortuna ha le idee chiare su uno dei testimoni: “Mi piacerebbe avere Gerry Scotti con noi, anzi, potrebbe anche sposarci”.

Samira Lui e Luigi Punzo pensano al matrimonio dopo 7 anni di amore. Per la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna le nozze sarebbero tra i piani, così come il desiderio di costruire una famiglia con l'uomo di cui è innamorata. Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, la 27enne pensa già al grande giorno e non lo immagina senza Gerry Scotti, con cui condivide quotidianamente la vita lavorativa.

Samira Lui vuole Gerry Scotti come testimone di nozze

Stando a quanto riporta Diva e Donna, Samira Lui e il fidanzato Luigi Punzo sarebbero sempre più vicini alle nozze. La proposta ancora non c'è stata, ma pare che i due parlino spesso dell'argomento e sognino un futuro insieme, oltre che dei figli. Nonostante non ci sia l'ufficialità, la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna sembra avere già le idee chiare riguardo al suo grande giorno, non tanto per location e abito, quanto per ‘persone speciali' che non possono mancare. Una di queste è lo ‘zio Gerry', che vorrebbe fosse uno dei testimoni. "Mi piacerebbe molto averlo con noi, anzi, a pensarci bene potrebbe anche sposarci, sarebbe divertentissimo", ha raccontato al settimanale.

Tra loro un rapporto di affetto e stima reciproca, come hanno spiegato entrambi in più occasioni. Samira ha precisato che lavorare con Gerry Scotti è una "scuola di vita", nonostante non manchino piccoli battibecchi, come in tutte le coppie lavorative. Il conduttore l'ha invece definita "perbene e capace", oltre che sua "socia" nel successo del programma preserale di Canale 5.

L'amore con Luigi Punzo

Luigi Punzo e Samira Lui sono una coppia dal 2018, anno in cui si sono incontrati per la prima volta a a Formentera, città che il modello frequenta spesso per lavoro e anche come meta di vacanze. Posarono insieme anche per un servizio proprio di abiti da sposa. "Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito", raccontò lui ospite di Verissimo nel 2023. Tra loro fu un colpo di fulmine e ben presto si resero conto di voler costruire un futuro insieme.