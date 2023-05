Sabrina Salerno: “Basta fake news, il mio seno non è rifatto, ecco la perizia che lo dimostra” Sabrina Salerno si è rivolta a un chirurgo plastico perché attestasse l’assenza di protesi. Così, la cantante ha messo a tacere chi l’accusava di essersi rifatta il seno.

A cura di Daniela Seclì

Sabrina Salerno è stanca delle fake news sul suo conto. In queste ore, ha voluto smentirne seccamente una in particolare che riguarda il suo corpo. Per trent'anni, infatti, c'è chi ha messo in dubbio che il suo seno fosse naturale. Così, la cantante ha deciso di rivolgersi a un chirurgo plastico, perché attestasse l'assenza di protesi.

Sabrina Salerno pubblica la perizia che dimostra che il suo seno è naturale

Nel certificato rilasciato dal chirurgo e diffuso da Sabrina Salerno sul suo profilo Instagram si legge: "Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni". Il chirurgo, poi, ha descritto il risultato dell'esame che dimostra come non ci siano cicatrici, né "masse palpabili". Ed è giunto alle seguenti conclusioni: "La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)".

Così la cantante ha messo a tacere le fake news sul suo conto

Così, Sabrina Salerno ha messo a tacere le voci di chi l'accusava di essere ricorsa al chirurgo e di essersi sottoposta a un intervento per aumentare la taglia del seno. La cantante, su Instagram, ha ripreso le conclusioni dello specialista a cui si è affidata e ha messo fine a questa fake news: